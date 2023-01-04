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    • Spor
    • 04.01.2023 20:16
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    • 04.01.2023 22:32
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    Konya'da puanlar bölüşüldü! Konyaspor 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı goller atıldı ve mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Konya’da puanlar bölüşüldü!

    Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    11. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top Ali Şaşal Vural'da kaldı.

    20. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinde şutu üstten auta gitti.

    21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Diouf'un ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in ceza sahası girişinde sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

    33. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Calvo'nun ceza sahası içinde müdahalesinde N'jie'nin yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        56. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın'ın ceza sahasında elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Hadziahmetovic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

        65. dakikada sol kanattan hızlanan Guilherme'nin ortasında altıpas önünde topa bekletmeden vuran Amilton, müsait pozisyondan yararlanamadı.

        71. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza yayı üzerinde kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

        79. dakikada konuk ekip yeniden eşitliği sağladı. Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yerden ortasında Charisis'in bekletmeden vuruşunda kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 2-2.

        Maç, 2-2 bitti.

        Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

        Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 87 Ikpeazu), Paz (Dk. 46 Paz), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 79 Muric), Diouf, Muhammet Demir (Dk. 69 Endri Çekiçi)

        Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Keita (Dk. 75 Alaaddin Okumuş), N'jie, Gradel (Dk. 62 Ahmed Musa), Ulvestad, Hakan Arslan (Dk. 62 Charisis), Angielski (Dk. 86 Uğur Çiftçi)

        Goller: Dk. 21 Muhammet Demir, Dk. 56 Hadziahmetovic (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Gradel (Penaltıdan), Dk. 79 Charisis (Demir Grup Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Paz, Dk. 42 Muhammet Demir, Dk. 90+3 Ikpeazu, Dk. 90+4 Endri Çekiçi (Arabam.com Konyaspor), Dk 90+2 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

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