Konya'da puanlar bölüşüldü! Konyaspor 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top Ali Şaşal Vural'da kaldı.
20. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinde şutu üstten auta gitti.
21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Diouf'un ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in ceza sahası girişinde sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.
33. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Calvo'nun ceza sahası içinde müdahalesinde N'jie'nin yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.