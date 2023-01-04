Ronaldo'nun yeni evi olay! Al Nassr FC ile imzayı attı lüks malikaneyi kaptı içinde yok yok: "Futbol ve basketbol sahası, açık ve kapalı havuz..."
Ronaldo'nun yeni evi olay! Al Nassr FC ile imzayı attı lüks malikaneyi kaptı. Ronaldo'nun yeni malikanesinin içinde yok yok! Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo geçtiğimiz gün Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Ronaldo imzayı atar atmaz lüks ev de peşinden geldi... Al Nassr Kulübü, yıldız futbolcuya içinde her türlü olanağın bulunduğu bir malikaneyi tahsis etti. İşte Ronaldo'nun yeni evi...
"FUTBOL VE BASKETBOL SAHASI, AÇIK VE KAPALI HAVUZ..."
Ronaldo'nun yeni evi olay! Al Nassr FC ile imzayı attı lüks malikaneyi kaptı, içinde yok yok...
Ronaldo'nun yeni evinde yok yok - Video
Georgina Rodriguez'in aldığı hediyeye sosyal medyada, "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış" yorumları yapıldı. Ronaldo ise tepkilere, "Georgina'nın hediyesini bile yerden yere vurdular. İsterse 100 tane arabam olsun, aşık olduğum kadın 101. arabamı aldıysa artık en sevdiğim arabam odur" şeklinde yanıt vererek bu kez de, "Hanımcılık kazanacak" yorumlarına neden olmuştu.
Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve dev turnuvadan hayal kırıklığı ile ayrılan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulubü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Sağlık kontrollerinden geçen Ronaldo için başkent Riyad'da görkemli bir imza töreni düzenlenmişti.