Süper Lig devlerinin radarındaki Eden Hazard alay konusu oldu

Avrupa'daki birçok yıldız oyuncunun ismi Süper Lig devleriyle anılıyor… Onlardan biri de Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard… 31 yaşındaki yıldızın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçiyor. Ancak Belçikalı yıldızın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

ALAY KONUSU OLDU

Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda Cacereno'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta 67 dakika görev alan Hazard'ın fiziksel durumu sosyal medyayı salladı. Belçikalı yıldız orta saha oyuncusunun göbekli hali alay konusu oldu.