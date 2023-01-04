Süper Lig devlerinin radarındaki Eden Hazard alay konusu oldu

Avrupa'daki birçok yıldız oyuncunun ismi Süper Lig devleriyle anılıyor… Onlardan biri de Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard… 31 yaşındaki yıldızın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçiyor. Ancak Belçikalı yıldızın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
ALAY KONUSU OLDU
Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda Cacereno'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta 67 dakika görev alan Hazard'ın fiziksel durumu sosyal medyayı salladı. Belçikalı yıldız orta saha oyuncusunun göbekli hali alay konusu oldu.
İSTATİSTİKLERDE 'SIFIR' ÇEKTİ
Hazard, 67 dakika görev aldığı karşılaşmayı gol ve asist üretemeden tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu, görev aldığı süre boyunca tüm istatistiklerde sıfır çekti.
Hazard'ın 67 dakika boyunca tek olumlu hareket yapmaması, "Skandal" olarak yorumlandı.
DEVRE ARASI TAKIMDAN AYRILACAK
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Eden Hazard'ın Ocak ayında Real Madrid'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.