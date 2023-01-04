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    • Spor
    • 04.01.2023 13:04
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    • 04.01.2023 13:04
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    Süper Lig devlerinin radarındaki Eden Hazard alay konusu oldu

    Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala transfer hazırlıkları da giderek hızlandı. Kadrolarını güçlendirmek isteyen dört büyüklerin gözü, takımlarında bekledikleri süreleri bulamayan yıldız isimlerde. O isimlerden biri de Eden Hazard. İspanya Kral Kupası’nda, Real Madrid formasıyla sahaya çıkan yıldız orta sahanın göbekli hali sosyal medyada alay konusu oldu

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Hazard bu ne hal!

    Avrupa'daki birçok yıldız oyuncunun ismi Süper Lig devleriyle anılıyor… Onlardan biri de Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard… 31 yaşındaki yıldızın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçiyor. Ancak Belçikalı yıldızın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

    ALAY KONUSU OLDU
    Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda Cacereno'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta 67 dakika görev alan Hazard'ın fiziksel durumu sosyal medyayı salladı. Belçikalı yıldız orta saha oyuncusunun göbekli hali alay konusu oldu.

    İSTATİSTİKLERDE 'SIFIR' ÇEKTİ
    Hazard, 67 dakika görev aldığı karşılaşmayı gol ve asist üretemeden tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu, görev aldığı süre boyunca tüm istatistiklerde sıfır çekti.

    Hazard'ın 67 dakika boyunca tek olumlu hareket yapmaması, "Skandal" olarak yorumlandı.

    DEVRE ARASI TAKIMDAN AYRILACAK
    Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Eden Hazard'ın Ocak ayında Real Madrid'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Hazard, 126 kez Belçika Milli Takımı'nda forma giyerken 33 gole imza attı.

        TEPETAKLAK OLDU
        2018 yılında piyasa değeri 150 milyon Euro olan Eden Hazard'ın hızlı düşüşü futbol otoritelerini de şaşırtıyor. Bu sezon Real Madrid ile 13 karşılaşmada görev alan Hazard, 1 gol atarken 2 asist yaptı.

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