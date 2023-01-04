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    Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo yıllık 173 milyon sterline Al Nassr’la ‘resmen’ anlaştı

    Kariyeri boyunca 700’den fazla maça çıktı. 448 gol, 108 de asiste imza attı! Bugün 37 yaşında olan Ronaldo, kariyerinde dönüm noktası yaşadı. Yıllık 173 milyon sterline Al Nassr’la ‘resmen’ anlaştı. Transfere dakikalar kala Riyad’da hareketli anlar yaşandı. Sokaklar ‘O geliyor’ diye doldu taştı. 7 numaralı formalar yok sattı!

    Arap baharı

    Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, Manchester United'tan ayrıldı. Herkes hangi takıma gideceğini tartışmaya başladı. O ise sürpriz bir hamleye imza attı. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a yıllığı 173 milyon sterline transfer olduğunu açıkladı. Dünyanın en pahalı imzasını Riyad'daki Mrsool Park stadyumunda atmak için yola çıktı. Dün ailesiyle birlikte özel jetine atladı. Sevenlerine de "Merhaba. Yakında görüşmek üzere" diyerek video mesaj yolladı. Saatler sonra Riyad'a inen Ronaldo, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarihi transfer açıklamasının ardından ülkede hareketli anlar yaşandı! Öyle ki Ronaldo'nun 7 numaralı forması önceki gün satışa çıktı. Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasına sahip olmak için soluğu kulüp mağazasında aldı. 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.



    BU PARAYI HAK ETTİM
    Ronaldo, astronomik sözleşme hakkında esprili bir yanıt verdi. "Hak ettim..." dedi. Portekizli yıldız şöyle devam etti: Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti.



    VİDEODAKİ SERVET
    Ronaldo,özel jetinden sevenleri için bir video yayınladı. Parmağındaki devasa yüzük dikkatlerden kaçmadı! 250 bin sterlin değerinde olduğu tahmin edilen yüzükte beyaz elmas halesi ile çevrelenmiş ve elmas kaplı bir bant üzerine yerleştirilmiş büyük bir sarı elmas vardı!



        Ronaldo'nun perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında takımıyla birlikte sahaya çıkması bekleniyor. Ronaldo, Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni kulübünden yıllık 200 milyon dolar kazanacağı açıklandı.



        HER SANİYESİ PARA
        geçecek bir transfere imza attı. Senelik 173 milyon sterlin alacağı açıkladı. Buna göre Ronaldo'nun aylık hatta saniyelik kazancı şöyle sıralandı:
        Ayda: 14.4 milyon sterlin.
        Haftada: 3.33 milyon sterlin
        Günlük: 476 bin sterlin
        Saatlik: 19 bin sterlin
        Dakika: 330 sterlin
        Saniye: 5 sterlin!



        GÖZLER ONDA
        Ronaldo kadar sevgilisi Georgina Rodríguez de gündemdeydi! Güzel model Riyad'a giderken özel jetteki her anını fotoğraflamayı ihmal etmedi. Üzerindeki takıların değeri ise şoke etti:

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