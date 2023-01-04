Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo yıllık 173 milyon sterline Al Nassr’la ‘resmen’ anlaştı

Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, Manchester United'tan ayrıldı. Herkes hangi takıma gideceğini tartışmaya başladı. O ise sürpriz bir hamleye imza attı. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a yıllığı 173 milyon sterline transfer olduğunu açıkladı. Dünyanın en pahalı imzasını Riyad'daki Mrsool Park stadyumunda atmak için yola çıktı. Dün ailesiyle birlikte özel jetine atladı. Sevenlerine de "Merhaba. Yakında görüşmek üzere" diyerek video mesaj yolladı. Saatler sonra Riyad'a inen Ronaldo, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarihi transfer açıklamasının ardından ülkede hareketli anlar yaşandı! Öyle ki Ronaldo'nun 7 numaralı forması önceki gün satışa çıktı. Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasına sahip olmak için soluğu kulüp mağazasında aldı. 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.