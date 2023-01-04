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    • Spor
    • 04.01.2023 12:28
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    • 04.01.2023 12:28
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    Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! Pelerini giydi uçuşa geçti

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la liderlik savaşı veren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yükselen performansı yüzleri güldürdü. Belçikalı golcü Antalyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirdikleri maçta da 2 gol atarak yıldızlaşırken, ligde toplam 8 gole ulaştı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor

    Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta galibiyetin mimarı oldu. Sarı-Lacivertliler'de attığı gollerle taraftarların gönlünü kazanan Belçikalı yıldız, 2013-14 sezonu sonrasında en iyi sezon başlangıcına da imza atmayı başardı. Ayrıca 'Batsman' lakaplı futbolcu, ülkesinde de manşetleri süsledi.

    6. KEZ BİR MAÇTA 2 GOL VE ÜZERİNDE ATTI
    Son 3 maçta 3 golü bulunan Michy Batshuayi, Antalyaspor karşılaşmasında 1-0 geride oldukları esnada sahneye çıktı ve 2 gol kaydetti. Son 4 maçta 5 gole ulaşan Michy Batshuayi, Süper Lig'e geldiği 2021-2022 sezonundan bu yana 6. kez bir maçta 2 gol ve üzerinde gol attı. Son iki sezonda bunu en çok başaran futbolcu olan Batshuayi, 2013-14 sezonundaki görüntüsünü de yakaladı.

    LIEGE'DE OYNADIĞI GÜNLERE DÖNDÜ
    Görev aldığı son 10 maçta 8 gol kaydederek takımı Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan Michy Batshuayi, Standard Liege formasıyla 49 maçta 23 gol 4 asist ürettiği sezonda (2013-14) da benzer bir görüntü ortaya koymuştu.

        ÜLKESİNDE DE GÜNDEM OLDU
        Michy Batshuayi'nin performansı ülkesi Belçika'da da gündem olmaya devam ediyor. Çeşitli radyo ve televizyonları bünyesinde barındıran RTBF, golcü oyuncunun Fenerbahçe ile ortaya koyduğu form durumunu inceledi.

        'BATSHUAYI PELERİNİNİ GİYDİ'
        Haberde, "Michy Batshuayi, Fenerbahçe ile son sürat koşuyor. Takımı, Antalyaspor karşısında gerideyken süper kahraman pelerinini giyen Batsman, 2 gol atarak Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı" ifadelerine yer verildi.

        GOLLER SONRASI PAYLAŞIMI
        Bu arada Fenerbahçe taraftarlarının hakkında övgü dolu sözler sarf ettiği Michy Batshuayi, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Duramam, durmam" şeklinde bir ifadeye imza attı. Bu paylaşım onbinlerce beğeni aldı.

            BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI NASILDI?
            2021-2022 sezonunda Michy Batshuayi, Beşiktaş formasını giymişti. Siyah-Beyazlı takımda Batshuayi tüm kulvarlarda 42 maçta 14 gol 3 asistlik performans sergilese de daha çok kaçırdığı pozisyonlar ve direkten dönen toplarıyla hafızalara kazınmıştı. Golcü isim Beşiktaş'ta 42 maçta attığı gol sayısına da Fenerbahçe formasıyla çok yaklaşmış durumda. Batshuayi Fenerbahçe'de şu ana kadar 17 maçta 13 gol 1 asist üretti.

            FENERBAHÇE'DE GOL ORANI...
            Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çektiği 18 şutun 8'ini golle sonuçlandırmayı başardı ve 2.3 ortalama yakaladı. Golcü isim Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ise her 7 şuttan 1'ini gole çevirebiliyordu. Bu açıdan da Batshuayi, bir 'diriliş' öyküsüne imza atmayı bildi.


            *Batshuayi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            BATSHUAYI'NİN MALİYETİ
            Hatırlanacağı üzere Michy Batshuayi için Premier Lig temsilcisi Chelsea'ye 3.5 milyon euro transfer bedeli ödendi. Fenerbahçe tarafından golcü oyuncuya ise bu sezon ve 2023-2024 sezonu için 3 milyon euro ödeneceği bildirildi. Ayrıca 2024-2025 sezonu için de opsiyon bulunurken, Batshuayi'ye yine 3 milyon euro ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

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