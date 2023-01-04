Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! Pelerini giydi uçuşa geçti



*Batshuayi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

BATSHUAYI'NİN MALİYETİ

Hatırlanacağı üzere Michy Batshuayi için Premier Lig temsilcisi Chelsea'ye 3.5 milyon euro transfer bedeli ödendi. Fenerbahçe tarafından golcü oyuncuya ise bu sezon ve 2023-2024 sezonu için 3 milyon euro ödeneceği bildirildi. Ayrıca 2024-2025 sezonu için de opsiyon bulunurken, Batshuayi'ye yine 3 milyon euro ödeme yapılacağı duyurulmuştu.