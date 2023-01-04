Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! Pelerini giydi uçuşa geçti

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta galibiyetin mimarı oldu. Sarı-Lacivertliler'de attığı gollerle taraftarların gönlünü kazanan Belçikalı yıldız, 2013-14 sezonu sonrasında en iyi sezon başlangıcına da imza atmayı başardı. Ayrıca 'Batsman' lakaplı futbolcu, ülkesinde de manşetleri süsledi.
6. KEZ BİR MAÇTA 2 GOL VE ÜZERİNDE ATTI
Son 3 maçta 3 golü bulunan Michy Batshuayi, Antalyaspor karşılaşmasında 1-0 geride oldukları esnada sahneye çıktı ve 2 gol kaydetti. Son 4 maçta 5 gole ulaşan Michy Batshuayi, Süper Lig'e geldiği 2021-2022 sezonundan bu yana 6. kez bir maçta 2 gol ve üzerinde gol attı. Son iki sezonda bunu en çok başaran futbolcu olan Batshuayi, 2013-14 sezonundaki görüntüsünü de yakaladı.
LIEGE'DE OYNADIĞI GÜNLERE DÖNDÜ
Görev aldığı son 10 maçta 8 gol kaydederek takımı Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan Michy Batshuayi, Standard Liege formasıyla 49 maçta 23 gol 4 asist ürettiği sezonda (2013-14) da benzer bir görüntü ortaya koymuştu.