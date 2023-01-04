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    Belçikalı yıldız, Fener'i Antalya'da 3 puana taşıdı

    14’te Wright’a engel olamayan Sarı-Lacivertliler, 55 ve 62’de (pen.) Batshuayi’nin golleriyle galibiyete uzandı. Çok önemli bir 3 puan kazanan F.Bahçe pazar günü oynayacağı G.Saray derbisi öncesi moral depoladı.

    Batsman’den sevgilerle

    Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak 3 puanı aldı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Sarı-Lacivertliler yeniden maç fazlasıyla ligin zirvesine çıkmayı da başardı.



    KİNG'İN PLASESİ ÜST DİREKTE
    11. dakikada Joshua King'in şık vuruşu üst direkte patladı. Antalyaspor 14. dakikada öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Haji Wright'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.



    TAKİPÇİLİĞİNİ KONUŞTURDU
    43. dakikada Serdar Aziz'in kafa vuruşu da üst direkte patladı. 55. dakikada King'in kafası direkten döndü. Batshuayi kale ağzında takipçiliğini konuşturdu ve skora denge getirdi: 1-1.



        PENALTIDA HATA YAPMADI
        62. dakikada Güray'ın elle oynaması sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Batshuayi penaltıdan skoru 2-1 yaptı. 74'te Wright da topu direğe nişanlayınca Kanarya çok kritik bir üç puan kazandı.



        JESUS İSYAN ETTİ: UTANÇ VERİCİ!
        F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çok kötü bir zeminde oynadıklarını söylerken, "Saha şartlarına adapte olamadık. Futbol için elverişsizdi. İki takımı olumsuz etkiledi. Bu zemin utanç verici, böyle sahalarda maçların oynanmaması gerekiyor" dedi. Enner Valencia'nın derbiye yetişeceğini kaydeden Jesus, "Derbi benim için diğer bütün maçlar gibi. 3 puan değerinde. Galatasaray'a saygı duyuyorum. Ezeli rakibimiz. Real'e, Barcelona'ya karşı oynadım, her maç aynı" dedi.



        FENERBAHÇE DİREKLERİ DÖVDÜ
        F.Bahçe'nin Antalya'da 3 topu direkten döndü. 11'de King ve 43'te Serdar Aziz gole yaklaştı ve 2020'den bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında 2 top direkten döndü. 55'te Joshua King'in şutunu Batsman tamamladı.



            İKİ YILDIZ SARIDA GEÇTİ
            F.Bahçe'de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırındaydı. Ferdi Kadıoğlu ile Miguel Crespo, maça ilk 11'de başlamalarına rağmen sarı kart görmeden maçı tamamlamayı başardı. İki futbolcu, şans verilmesi halinde derbide oynayabilecek.


            BÜYÜK MUTLULUK
            Zorlu Antalyaspor deplasmanından 3 puan çıkaran Fenerbahçe'de futbolcular karşılaşma sonunda taraftarlarına koşarak galibiyeti işte böyle kutladı.



            BATSHUAYİ COŞTU BİR KERE
            Son dönemde çok iyi bir form grafiği yakalayan Michy Batshuayi, Antalyaspor deplasmanını da boş geçmedi. Rakip ağları 2 kez havalandıran Belçikalı yıldız böylece son 4 maçta 5 gol atmayı başardı. Batshuayi ligdeki 7 golün 5'ine deplasmanda imza attı.

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