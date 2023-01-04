Belçikalı yıldız, Fener'i Antalya'da 3 puana taşıdı





JESUS İSYAN ETTİ: UTANÇ VERİCİ!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çok kötü bir zeminde oynadıklarını söylerken, "Saha şartlarına adapte olamadık. Futbol için elverişsizdi. İki takımı olumsuz etkiledi. Bu zemin utanç verici, böyle sahalarda maçların oynanmaması gerekiyor" dedi. Enner Valencia'nın derbiye yetişeceğini kaydeden Jesus, "Derbi benim için diğer bütün maçlar gibi. 3 puan değerinde. Galatasaray'a saygı duyuyorum. Ezeli rakibimiz. Real'e, Barcelona'ya karşı oynadım, her maç aynı" dedi.