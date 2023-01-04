Belçikalı yıldız, Fener'i Antalya'da 3 puana taşıdı

Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak 3 puanı aldı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Sarı-Lacivertliler yeniden maç fazlasıyla ligin zirvesine çıkmayı da başardı.
KİNG'İN PLASESİ ÜST DİREKTE
11. dakikada Joshua King'in şık vuruşu üst direkte patladı. Antalyaspor 14. dakikada öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Haji Wright'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
TAKİPÇİLİĞİNİ KONUŞTURDU
43. dakikada Serdar Aziz'in kafa vuruşu da üst direkte patladı. 55. dakikada King'in kafası direkten döndü. Batshuayi kale ağzında takipçiliğini konuşturdu ve skora denge getirdi: 1-1.