2022 yılında en çok değer kaybeden yerli oyuncular belli oldu. Listede en çok değer kaybeden ismin İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü olması dikkati çekti. Geride bıraktığımız yılda milli stoper Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti. Avrupa'da Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin transfer gündemine gelen defans oyuncusunun güncel değeri ise 22 milyon euro oldu. Listede Ozan Tufan 6.5 milyon düşüşle ikinci sırada, Ozan Kabak 5 milyon euro kayıpla üçüncü sırada yer aldı. Bu isimleri 3 milyon Euro düşüşle Atalanta forması giyen Merih Demiral takip etti.
KALECİLER DE LİSTEDE
Bu arada Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin eldiveni Altay Bayındır da 3'er milyon euro değer kaybetti. Birçok kez kıyaslanan iki kaleciden Uğurcan Çakır 14 milyon euro ile 5. sırada yer alırken, 13 milyon euro değer ile Altay Bayındır 6. sırada kendisine yer buldu.
- Spor
- 03.01.2023 Gazete
Türk duvarı düşüşte! Yerli yıldızlarımızın piyasalarında dikkat çeken düşüş
Geride bıraktığımız yılda yerli oyuncuların piyasa değerindeki düşüş dikkati çekti. 2022’de en çok değer kaybeden yerli oyuncu milli stoper Çağlar Söyüncü oldu.
2022 yılında en çok değer kaybeden yerli oyuncular belli oldu. Listede en çok değer kaybeden ismin İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü olması dikkati çekti. Geride bıraktığımız yılda milli stoper Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti. Avrupa'da Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin transfer gündemine gelen defans oyuncusunun güncel değeri ise 22 milyon euro oldu. Listede Ozan Tufan 6.5 milyon düşüşle ikinci sırada, Ozan Kabak 5 milyon euro kayıpla üçüncü sırada yer aldı. Bu isimleri 3 milyon Euro düşüşle Atalanta forması giyen Merih Demiral takip etti.