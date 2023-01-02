Sivasspor Galatasaray maçı yeniden mi yapılacak? Gözler TFF'ye çevrildi! Sivasspor Galatasaray maçı tekrarı ne zaman yapılacak?

İŞTE SİVASSPOR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.