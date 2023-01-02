Sivasspor Galatasaray maçı yeniden mi yapılacak? Gözler TFF'ye çevrildi! Sivasspor Galatasaray maçı tekrarı ne zaman yapılacak?

Sivasspor, Galatasaray maçında 49. dakikada VAR tarafından iptal edilen golün kural hatasına yol açtığı nedeniyle TFF'ye maçın yeniden oynanması konusunda başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
İŞTE SİVASSPOR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.