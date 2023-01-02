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    • Spor
    • 02.01.2023 14:56
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    • 02.01.2023 14:56
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    Sivasspor Galatasaray maçı yeniden mi yapılacak? Gözler TFF'ye çevrildi! Sivasspor Galatasaray maçı tekrarı ne zaman yapılacak?

    Geçtiğimiz günlerde Sivasspor Galatasaray maçında yaşananlar gündem olmuştu. Sivasspor'un attığı golün VAR hakemi tarafından iptal edilmesi tartışmalara yol açtı. Galatasarayın 2-1'lik skorla maçtan galip çıkması sosyal medyada oldukça konuşuldu. Bu durumun ardından Sivasspor, TFF'ye başvurarak kural hatası yapıldığını öne sürdü ve maçın yeniden oynanmasını talep etti. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı tekrar mı yapılacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Sivasspor Galatasaray maçı yeniden mi yapılacak?

    Sivasspor, Galatasaray maçında 49. dakikada VAR tarafından iptal edilen golün kural hatasına yol açtığı nedeniyle TFF'ye maçın yeniden oynanması konusunda başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

    SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI YENİDEN Mİ YAPILACAK?

    Sivasspor'un TFF'ye başvuruda bulunmasının ardından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel bir gelişmelere sitemizden anında ulaşabilirsiniz.

    İŞTE SİVASSPOR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.

        Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz.

        29.12.2022 tarihinde saat 17.00'de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur. Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.
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        Haberler Spor Sivasspor Galatasaray maçı yeniden mi yapılacak? Gözler TFF'ye çevrildi! Sivasspor Galatasaray maçı tekrarı ne zaman yapılacak?
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