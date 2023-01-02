'Türk duvarı' düşüşte! Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti: İşte en çok değer kaybeden 10 yerli oyuncu...

2022 yılında en çok değer kaybeden yerli oyuncular belli oldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 23 MİLYON EURO DEĞER KAYBETTİ
Transfermarkt'ın verilerine göre; geride bıraktığımız yılda milli stoper Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti. Avrupa'da Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin transfer gündemine gelen defans oyuncusunun güncel değeri ise 22 milyon euro oldu.
OZAN TUFAN VE KABAK DA DÜŞÜŞTE...
Piyasa değerinde düşüş yaşayan bir diğer futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ada ekibi Hull City ile anlaşan Ozan Tufan... Tufan, 6.5 milyon euro düşüşle listede ikinci sırada yer aldı. Tufan, bu sezon Champhionship ekibinde 22 maçta 4 gol kaydetti.