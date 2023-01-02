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    • Spor
    • 02.01.2023 10:53
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    • 02.01.2023 10:54
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    'Türk duvarı' düşüşte! Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti: İşte en çok değer kaybeden 10 yerli oyuncu...

    2022 yılında en çok değer kaybeden yerli oyuncular belli oldu. Kariyerlerine Türkiye ve Avrupa'da devam eden futbolcular arasında en çok değer kaybeden ismin İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü olması dikkati çekti. Listede Türkiye'deki büyük kulüplerden isimler de öne çıkıyor. İşte tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Liste ortaya çıktı: ’Türk duvarı’ düşüşte!

    2022 yılında en çok değer kaybeden yerli oyuncular belli oldu.

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 23 MİLYON EURO DEĞER KAYBETTİ
    Transfermarkt'ın verilerine göre; geride bıraktığımız yılda milli stoper Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti. Avrupa'da Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin transfer gündemine gelen defans oyuncusunun güncel değeri ise 22 milyon euro oldu.

    OZAN TUFAN VE KABAK DA DÜŞÜŞTE...
    Piyasa değerinde düşüş yaşayan bir diğer futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ada ekibi Hull City ile anlaşan Ozan Tufan... Tufan, 6.5 milyon euro düşüşle listede ikinci sırada yer aldı. Tufan, bu sezon Champhionship ekibinde 22 maçta 4 gol kaydetti.

        OZAN KABAK DA 5 MİLYON EURO DEĞER KAYBI YAŞADI
        Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda kariyerine Hoffenheim'da devam eden Ozan Kabak da 5 milyon euro değer kaybı yaşadı. Daha önce kiralık olarak Liverpool'da da oynayan ancak; Premier Lig ekibinde tutunamayan futbolcu, Bundesliga'da kariyerine devam ederken şu sıralarda 10 milyon euro değere sahip durumda.

        MERİH DEMİRAL 4. SIRADA
        Atalanta forması giyen ve İtalyanlar'ın 'Türk duvarı' olarak tabir ettiği Merih Demiral da 2022 Ocak ayından bu yana değer kaybı yaşayan bir başka isim olarak dikkati çekti. Demiral, 3 milyon euro değer kaybederken, 25 milyon euro ile en çok değer kaybeden yerli oyuncular listesinde 4. sırada yer aldı.

        HEM UĞURCAN HEM ALTAY, DEĞER KAYBETTİ
        Trabzonspor forması giyen ve Bordo-Mavili camianın büyük beklentiler içinde olduğu Uğurcan Çakır da 3 milyon euro geriledi. Avrupa'dan birçok takım ile transferde anılan başarılı eldivenin mevcut değeri 14 milyon euro seviyesine indi.

            Altay Bayındır'ı takip eden isim; Bordo-Mavili kaleci ile birçok kez kıyaslanan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır... Bayındır da tıpkı Uğurcan Çakır gibi 3 milyon euro değer kaybetti ve 13 milyon euro ile söz konusu listede 6. sırada yer buldu.

            TAYLAN VE ZEKİ ÇELİK TAKİPTE...
            Galatasaray'ın Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı da 2.5 milyon euro geriye gitti. Antalyalı'ya şu anda 3 milon euro değer biçiliyor.

            Öte yandan 2 milyon euro değer kaybı yaşayan ve kariyerine İtalyan devi Roma'da devam eden Mehmet Zeki Çelik de 8. sırada göze çarpıyor.

                İKİ HALİL DE GERİYE GİTTİ
                Devre arası transfer döneminde yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edilen ve şu anda İngiltere'de Burnley'de oynayan Halil Dervişoğlu da 1.8 milyon euro değer kaybıyla dikkati çekiyor. Galatasaray'da oynadığı dönemde adından söz ettiren Dervişoğlu, şu anda 2.5 milyon euro değere sahip.

                2022 yılında en çok değer kaybeden 10 yerli futbolcu listesinde son sırada Halil Akbunar yer aldı. Göztepe'deki performansıyla Trabzonspor ve Galatasaray ile transferde adı geçen ve şu anda Westerlo'da oynayan Akbunar da 1.7 milyon euro civarında değer kaybetti. Akbunar'a ise 2.5 milyon euro değer biçiliyor.

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                Haberler Spor 'Türk duvarı' düşüşte! Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti: İşte en çok değer kaybeden 10 yerli oyuncu...
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