'Türk duvarı' düşüşte! Çağlar Söyüncü 23 milyon euro değer kaybetti: İşte en çok değer kaybeden 10 yerli oyuncu...

OZAN KABAK DA 5 MİLYON EURO DEĞER KAYBI YAŞADI

Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda kariyerine Hoffenheim'da devam eden Ozan Kabak da 5 milyon euro değer kaybı yaşadı. Daha önce kiralık olarak Liverpool'da da oynayan ancak; Premier Lig ekibinde tutunamayan futbolcu, Bundesliga'da kariyerine devam ederken şu sıralarda 10 milyon euro değere sahip durumda.