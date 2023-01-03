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    Tiemoue Bakayoko Galatasaray'ı istiyor! Milan'a teklifi iletti

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başı transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesi de çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip orta saha için Milan'da bulunan Tiemoue Bakayoko'yu transfer etmek isterken, Fransız futbolcu İtalyan ekibine Galatasaray'dan teklif aldığını iletti.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bakayoko Galatasaray’ı istiyor

    Milan'da şans bulamayan Tiemoué Bakayoko, Galatasaray'dan teklif aldığını İtalyan kulübüne iletti. Chelsea'den geçen sezon başında 2 yıllığına Milan'a kiralanan 28 yaşındaki orta saha sezonun ikinci yarısını Türkiye'de geçirebilir. Bakayoko, kendisine gelen iki teklifi ise reddetti.

    Galatasaray için Tiemoué Bakayoko iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor. İki sezon önce Chelsea'den 2 yıllığına 3 milyon Euro karşılığında kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Bakayoko, Milan yönetimine Galatasaray'dan teklif aldığını iletti.

    Calciomercato'nun haberine göre; Bakayoko'ya Olimpiakos ile Adana Demirspor da talip oldu fakat Fransız futbolcu iki takıma da soğuk bakıyor.

        Futbola Rennes altyapısında başlayan Bakayoko, 2014'te Monaco'ya 8 milyon Euro'ya, 2017'de Chelsea'ye 40 milyon Euro'ya satıldı. Milan, Monaco ve Napoli'de kiralık olarak forma giyen Bakayoko, geçen sezon 18 maçta oynamıştı. Bakayoko bu sezon ligde 15 maçın 14'ünde kulübedeydi fakat hiç şans bulamadı.

        Orta sahada Torreira, Midtsjö ve Oliveira'ya bir alternatif daha oluşturmak isteyen Okan Buruk'un Tiemoué Bakayoko transferini çok istediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısını kiralık geçirip daha sonra bonservisle kadroya dahil edilebilir.

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