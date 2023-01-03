Tiemoue Bakayoko Galatasaray'ı istiyor! Milan'a teklifi iletti

Milan'da şans bulamayan Tiemoué Bakayoko, Galatasaray'dan teklif aldığını İtalyan kulübüne iletti. Chelsea'den geçen sezon başında 2 yıllığına Milan'a kiralanan 28 yaşındaki orta saha sezonun ikinci yarısını Türkiye'de geçirebilir. Bakayoko, kendisine gelen iki teklifi ise reddetti.
Galatasaray için Tiemoué Bakayoko iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor. İki sezon önce Chelsea'den 2 yıllığına 3 milyon Euro karşılığında kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Bakayoko, Milan yönetimine Galatasaray'dan teklif aldığını iletti.
Calciomercato'nun haberine göre; Bakayoko'ya Olimpiakos ile Adana Demirspor da talip oldu fakat Fransız futbolcu iki takıma da soğuk bakıyor.