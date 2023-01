Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in tüm ödül ve kemerleri geri alındı! Resmi açıklama geldi! İşte Cengizhan'ın ilk sözleri

"MASA BAŞI KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

2022 yılı Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları öncesinde de numune verdiğini, kanında yasaklı madde çıkmadığını iddia eden Şimşek, şöyle devam etti: "Kırkpınar'da da her zamanki gibi tertemiz çıktım. Şu an yine veririm, sonuna kadar vermeye hazırım hiçbir zaman numuneden kaçmadım, kaçmam da. Ben Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı'nı arayarak her zaman 'güreşmemde sakınca var mı' diye sordum, her seferinde sıkıntı yok dediler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Sorumlusu, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Hasan Aydın hocama her zaman danıştım. 'Varsa bir cezam çekeyim. Sonuçta birisi antrenörüm ve yetkili hocam, diğeri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız. Ben onlar ne derse, bana ne tebliğ ederlerse onu yapmak ile mükellefim ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir. Ben alnımın akı ile Edirne er meydanında tek başıma savaştım. Herkes ve her şeye rağmen dik durdum, emek verdim. 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal hakkımı kullanacağım. Spor Mahkemesi'ne (CAS) kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum. Şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum. Sevenlerimi üzdüğüm için çok özür diliyorum, yüce Türk adaletine güveniyorum."

CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü sporcusu olan Cengizhan Şimşek, 24 Ocak 1996 tarihinde doğdu. Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaya gelen Şimşek, 1.87 boyunda ve 105 kilodur. Güçlü fiziği ve teknik güreşi ile bilinen Cengizhan Şimşek'in başarıları şöyle:

2013 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Orta Boy 1.si

2014 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Büyük Boy 1.si

2015 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Küçük Boy 3.sü

2016 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Büyük Boy 1.si

Antalya Kumluca Güreşleri 1.si

Antalya Muratpaşa Güreşleri 1.si

Antalya Döşemealtı Güreşleri 1.si