Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in tüm ödül ve kemerleri geri alındı! Resmi açıklama geldi! İşte Cengizhan'ın ilk sözleri

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesinin elinden alındığını duyurdu. Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesinin elinden alınmasının ardından Mustafa Taş yeni başpehlivan oldu.
Cengizhan Şimşek'in ödül, kemer ve dereceleri, doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde doping testi vermemesi gerekçesiyle elinden alındı. Güreşçiye ayrıca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.
FEDERASYON RESMEN AÇIKLADI
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Cengizhan Şimşek kararıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21 Aralık 2022 Çarşamba günü telefonla aranarak kendilerine bilgi verildiği aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu telefon görüşmesi ile federasyonun Tahkim Kurulu kararıyla ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğuna dikkati çekilerek, "Bu bilgilendirme üzerine 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Kurulu kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yine Tahkim Kurulu tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu'na sevki yapılmıştır" denildi.
Bahse konu Tahkim Kurulu kararının federasyona resmi olarak elektronik bilgilendirmeyle 28 Aralık 2022 tarihinde saat 12.40 itibarıyla yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."