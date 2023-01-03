ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE! Antalyaspor Fenerbahçe maçı bedava kesintisiz şifresiz izle! Maçın 11'leri...

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Antalyaspor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçı 11'leri ve izleme seçenekleri...
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor Fenerbahçe maçı bugün (3 Ocak Salı) saat 20:00'da oynanacak. Maç, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ!
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King
Antalyaspor: Alperen; Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Güray; Fredy, Fernando, Ufuk; Adriano, Wright