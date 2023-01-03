ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE! Antalyaspor Fenerbahçe maçı bedava kesintisiz şifresiz izle! Maçın 11'leri...

JOAO PEDRO MAÇTA SÜRE ALAMAYACAK!

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.