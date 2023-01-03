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    Fenerbahçe'nin rakibi İngiliz devi! Aboubakar'ın transferi artık çok daha zor

    İngiliz basını, Fenerbahçe’nin listesinde olan Aboubakar’ı M. United’ın istediğini yazdı. İngiliz kulübü, Aboubakar ya da Depay’dan birini tercih edecek. İşte sizler için derlediğimiz 3 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kanarya’nın rakibi Manchester United

    Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vincent Aboubakar için önemli bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Manchester United'ın Kamerunlu golcünün peşinde olduğu iddia edildi. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United'ın Aboubakar için ilgisinin olduğu aktarıldı. Haberde Dünya Kupası başlamadan hemen önce Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran İngiliz temsilcisinin, ocak ayındaki transfer döneminde yeni bir forvet oyuncusu aradığı ve adaylardan birisinin de Aboubakar olduğu kaydedildi. Manchester United'ın, bu doğrultuda listesindeki ilgilendiği isimlerden birinin de Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Memphis Depay olduğu haberdeki ayrıntılardan bir tanesi oldu.



    SARI ALARM
    Bugün Antalyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de iki önemli isim sarı kart sınırında bulunuyor. Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu bugünkü Antalya maçında kart görmeleri durumunda hafta sonunda Kadıköy'de oynanacak çok kritik Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler. Teknik direktör Jorge Jesus'un bu iki oyuncu ile özel olarak bir konuşma yaptığı ve gereksiz kart görmemeleri konusunda kendilerini uyardığı ifade edildi.



    FENER'E ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
    Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe dün kente geldi. Sarı-Lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkulu bir karşılamada bulundu. Sarı-Lacivertli taraftarların "Dede dede Jesus' tezehüratları altında otobüse yürüyen teknik direktör Jorge Jesus, taraftarları selamladı. Serdar Dursun da taraftarların özçekim ve forma imzalama taleplerini geri çevirmedi. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.



        FENERBAHÇE 3 PUANA KİLİTLENDİ
        Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında bugün 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valencia ve Pedro forma giymeyecek. Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Alassane Ndao, Houssam Ghacha ve Shoya Nakajima forma giymeyecek. Güray Vural'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe bu maçı kazanarak moral bulmak ve maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.



        SİVASSPOR'DAN TEKRAR BAŞVURUSU
        Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile oynanan maçın 49. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı ile iptal edilen gol pozisyonunun kural hatası olduğunu ileri sürerek maçın tekrar edilmesi için Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.



        ARDA AKBULUT 2. LİG'E GİTTİ
        Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da genç kalecilerden biri olan Arda Akbulut'un yeni adresi Spor Toto 2. Lig oldu. 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, genç kaleciyi kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Arda Akbulut, sezon sonuna kadar Nazilli Belediye'de forma giyecek. Bordo-Mavililer'in altyapısından yetişen Arda Akbulut, Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor'da 1 maça çıkmıştı. 1.95 boyundaki kaleci daha önce Bandırmaspor'a da kiralık verilmişti. Arda'ya 125 bin euro değer biçiliyor.



            HAMSIK'E BÜYÜK ONUR
            Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi. Devlet nişanı Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında verildi.



            ÖNÜMÜZDE FIRSATLAR VAR
            Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, Karagümrük mağlubiyetinin üzüntü verici olduğunu ifade ederek, "Bazı cephelerde bazen kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor bunu savaş olarak nitelendirirsek. Futbol size yeni fırsatlar tanıyor. Önümüzde çok güzel fırsatlar var" dedi. Her zaman kendini geliştirmeye çalıştığının altını çizen Enis Bardhi, "Orta sahamızdaki rekabet üst düzeyde" ifadesini kullandı.



            RONALDO'NUN 275 MALİKANESİ MİLYON LİRALIK
            Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 200 milyon euro kazanacak olan Portekizli, tarihin en pahalı imzasını attı. Ronaldo'yu Arabistan'da da lüks bir hayat bekliyor. İngiliz basını, 37 yaşındaki Ronaldo ve ailesinin 12.2 milyon pound değerindeki malikanede yaşayacağını yazdı. Ronaldo, özel bir sitede, yüksek güvenlikli bir malikanede yaşayacak. Bu arada Ronaldo'nun yaşayacağı yerde olimpik yüzme havuzu ve özel bir şelale bulunuyor. 3 konuk villası ve 8 yatak odası da bulunan malikane görenleri büyülüyor.



                GHEZZAL'DAN SEVİNDİRİCİ HABER
                Beşiktaş'ta geçirdiği operasyon sonrasında yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından, "İkinci aşama. Elhamdülillah" şeklinde bir paylaşım yaptı. Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta 5 resmi karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.



                DİJİTAL TARTIŞMA
                Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-A.Gücü maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük, geçen sene Başakşehir maçında Kerem Aktürkoğlu'na 'Yalancı' diyerek tepki çekmişti. Zorbay Küçük, aynı maçta Galatasaraylılar'a 'go lan' ifadesini kullanmış duruma tepki gösteren Arda'ya da 'Bana krampon mu atacaksın' demişti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un 3 gün önce, "Yasin Kol'un hakemliği bitirilecek. Yani artık Süper Lig'de maça çıkamayacak" ifadeleri sonrası Kol, Kasımpaşa- Alanyaspor maçında görevlendirildi. En son 23 Ekim 2022'de Galatasaray ile Corendon Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı maçta düdük çalan Ali Palabıyık ise Trabzonspor- Giresunspor karşılaşmasına atandı. Yasin Kol 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık da 2 ay 10 gündür Süper Lig'de hakemlik görevini üstlenemiyordu.



                HAFTANIN HAKEMLERiİ
                BUGÜN
                17.00 Ümraniye-Hatay: Hüseyin Göçek
                20.00 Antalya-Fenerbahçe : Kadir Sağlam
                YARIN
                17.00 Kasımpaşa-Alanyaspor: Yasin Kol
                17.00 Kayseri-Karagümrük: Suat Arslanboğa
                20.00 Konya-Sivasspor: Ümit Öztürk
                20.00 G.Saray-A.Gücü: Zorbay Küçük
                PERŞEMBE
                17.00 Gaziantep-Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
                20.00 A.Demir-İstanbul: Mete Kalkavan
                20.00 Trabzon-Giresun: Ali Palabıyık

                10 GÜN FORMA GİYEMEYECEK
                G.Saray'da Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yıldız oyuncu en az 10 gün forma giyemeyecek.

                ASLAN'DA ICARDI SEVİNCİ
                Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Dünya Kupası arasında sakatlanan oyuncu uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Arjantinli golcünün Ankaragücü maçında kadroda yer alması bekleniyor. Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde ise 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom'un sezon başında PSG'den kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu, 6 Süper Lig maçında 4 gol ve 3 asiste imza attı.

                1.5 AYDA 1 DEPLASMAN
                Cimbom müthiş bir fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

                CAMPOS'TAN VAZGEÇMİYOR!
                Aslan, Campos'tan vazgeçmiyor... 90min'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos'un peşini bırakmıyor. Haberde, "Türkiye'den Galatasaray, birkaç gün önce Omar Campos için Santos Laguna'ya resmi teklif yaptı, ancak bu teklif reddedildi. Cimbom Campos için Santos'a 4.5 milyon dolarlık yeni bir teklif yaptı. Santos Laguna, Omar için 6 milyon dolar talep ediyor" ifadeleri kullanıldı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu bu sezon 1 kez ağları havalandırdı.

                BURSASPOR ZORLANMADI
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet'i 88-74 yendi. İlk çeyreği 29-18 önde geçen ev sahibi devreye de 50-35 üstün gitti. 3. çeyrekte Beşiktaş McCormak ve Usher'la farkı indirdi ve son 10 dakikaya ev sahibi 69-63 önde girdi. Son çeyrekte Auguste ve Onuralp ile farkı açan Bursa, mücadeleden 88-74 galip ayrıldı. Bursa'da Auguste 26, Onuralp Bitim de 24 sayı ile oynadı.

                FENER PETKİM'İ GUDURIC'LE GEÇTİ
                Fenerbahçe Beko baştan sona çekişmeli geçen maçta deplasmanda Aliağa Petkim'i 76-71 yendi. İlk çeyreği 21-19'luk skorla önde geçen taraf Fenerbahçe oldu. Takımlar devre arasına ise 37-37 eşitlikle gitti. Son 10 dakikaya ise konuk takımın 56-53'lük üstünlüğüyle gidildi. Son çeyrekte Guduric'in üst üste 3 üçlüğüyle üstünlüğü eline alıp farkı 8 sayıya çıkaran Sarı-Lacivertliler, salondan 76-71'lik galip ayrıldı. Ligde 13 maçta 11 galibiyetle zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe'de 4'ü son periyotta 6'da 5 üçlük isabeti bulan Guduric, 19 sayıyla oynadı.

                ÜMRANİYE EVİNDE HATAY'I AĞIRLIYOR
                Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Ümraniyespor ile Hatayspor takımları karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Bu karşılaşmanın öncesinde Ümraniyespor 10 puanla son sırada, Hatayspor da 15 puanla 16. sırada yer alıyor.

                TUZLASPOR'DA BİZATİ DÖNEMİ
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor teknik diretörlük görevi için Özcan Bizati ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız; Süper Lig ve 1. Lig tecrübeleriyle takımımızı üst sıralara taşımak üzere teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

                4 MAÇLIK SERİYİ BRENTFORD BİTİRDİ
                İngiltere Premier Lig'de Brentford sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi 19'da Konate (K.K) ve 42'de Wissa'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Liverpool, 50'de Chamberlain ile skoru 2-1 yaptı. 84'te Mbuemo skoru belirledi. Ev sahibi bu sonuçla konuk takımın 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi.


                KAYSERİ ATAN'LA DEVAM EDİYOR
                Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan Teknik Direktör Çağdaş Atan ile ilgili, "Dün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Bugün 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile önemli başarılara imza atacağız" dedi.

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                Haberler Spor Fenerbahçe'nin rakibi İngiliz devi! Aboubakar'ın transferi artık çok daha zor
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