Fenerbahçe'nin rakibi İngiliz devi! Aboubakar'ın transferi artık çok daha zor





HAFTANIN HAKEMLERiİ

BUGÜN

17.00 Ümraniye-Hatay: Hüseyin Göçek

20.00 Antalya-Fenerbahçe : Kadir Sağlam

YARIN

17.00 Kasımpaşa-Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Kayseri-Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Konya-Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 G.Saray-A.Gücü: Zorbay Küçük

PERŞEMBE

17.00 Gaziantep-Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 A.Demir-İstanbul: Mete Kalkavan

20.00 Trabzon-Giresun: Ali Palabıyık



10 GÜN FORMA GİYEMEYECEK

G.Saray'da Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yıldız oyuncu en az 10 gün forma giyemeyecek.



ASLAN'DA ICARDI SEVİNCİ

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Dünya Kupası arasında sakatlanan oyuncu uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Arjantinli golcünün Ankaragücü maçında kadroda yer alması bekleniyor. Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde ise 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom'un sezon başında PSG'den kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu, 6 Süper Lig maçında 4 gol ve 3 asiste imza attı.



1.5 AYDA 1 DEPLASMAN

Cimbom müthiş bir fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.



CAMPOS'TAN VAZGEÇMİYOR!

Aslan, Campos'tan vazgeçmiyor... 90min'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos'un peşini bırakmıyor. Haberde, "Türkiye'den Galatasaray, birkaç gün önce Omar Campos için Santos Laguna'ya resmi teklif yaptı, ancak bu teklif reddedildi. Cimbom Campos için Santos'a 4.5 milyon dolarlık yeni bir teklif yaptı. Santos Laguna, Omar için 6 milyon dolar talep ediyor" ifadeleri kullanıldı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu bu sezon 1 kez ağları havalandırdı.



BURSASPOR ZORLANMADI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet'i 88-74 yendi. İlk çeyreği 29-18 önde geçen ev sahibi devreye de 50-35 üstün gitti. 3. çeyrekte Beşiktaş McCormak ve Usher'la farkı indirdi ve son 10 dakikaya ev sahibi 69-63 önde girdi. Son çeyrekte Auguste ve Onuralp ile farkı açan Bursa, mücadeleden 88-74 galip ayrıldı. Bursa'da Auguste 26, Onuralp Bitim de 24 sayı ile oynadı.



FENER PETKİM'İ GUDURIC'LE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko baştan sona çekişmeli geçen maçta deplasmanda Aliağa Petkim'i 76-71 yendi. İlk çeyreği 21-19'luk skorla önde geçen taraf Fenerbahçe oldu. Takımlar devre arasına ise 37-37 eşitlikle gitti. Son 10 dakikaya ise konuk takımın 56-53'lük üstünlüğüyle gidildi. Son çeyrekte Guduric'in üst üste 3 üçlüğüyle üstünlüğü eline alıp farkı 8 sayıya çıkaran Sarı-Lacivertliler, salondan 76-71'lik galip ayrıldı. Ligde 13 maçta 11 galibiyetle zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe'de 4'ü son periyotta 6'da 5 üçlük isabeti bulan Guduric, 19 sayıyla oynadı.



ÜMRANİYE EVİNDE HATAY'I AĞIRLIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Ümraniyespor ile Hatayspor takımları karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Bu karşılaşmanın öncesinde Ümraniyespor 10 puanla son sırada, Hatayspor da 15 puanla 16. sırada yer alıyor.



TUZLASPOR'DA BİZATİ DÖNEMİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor teknik diretörlük görevi için Özcan Bizati ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız; Süper Lig ve 1. Lig tecrübeleriyle takımımızı üst sıralara taşımak üzere teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.



4 MAÇLIK SERİYİ BRENTFORD BİTİRDİ

İngiltere Premier Lig'de Brentford sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi 19'da Konate (K.K) ve 42'de Wissa'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Liverpool, 50'de Chamberlain ile skoru 2-1 yaptı. 84'te Mbuemo skoru belirledi. Ev sahibi bu sonuçla konuk takımın 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi.



KAYSERİ ATAN'LA DEVAM EDİYOR

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan Teknik Direktör Çağdaş Atan ile ilgili, "Dün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Bugün 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile önemli başarılara imza atacağız" dedi.