Beşiktaş’ın yollarını ayırmak için harekete geçtiği Dele Alli'ye Everton da kapılarını kapattı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli ile ilgili büyük bir çıkmaza girdi. Siyah- Beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırmak için harekete geçti.
EVERTON İSTEMİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş'in, performansını beğenmediği ve takımdan gönderilmesi yönünde rapor verdiği Dele Alli'ye Everton da kapıları kapatmış durumda. Kara Kartal'da ilk maçlarda ışıltılı bir oyun ortaya koyan yıldız oyuncu daha sonra adeta durmuş ve düşüşe geçmişti.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş, şu ana kadar Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere forma giydiği 9 maçta 2 gol atan futbolcu ile devre arasında yolları ayırmak istiyor. Dele Alli konusunda Everton ile dirsek teması sürse de kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.