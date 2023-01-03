Beşiktaş’ın yollarını ayırmak için harekete geçtiği Dele Alli'ye Everton da kapılarını kapattı





TEMASLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, şu ana kadar Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere forma giydiği 9 maçta 2 gol atan futbolcu ile devre arasında yolları ayırmak istiyor. Dele Alli konusunda Everton ile dirsek teması sürse de kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.