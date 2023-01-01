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    Kartal, İngiliz yıldız Dele Alli'nin alternatifini Çin'de buldu

    Dele Alli’den istediği verimi alamayan Beşiktaş’ın Çin ligi takımlarından Wuhan’da forma giyen Stanciu’yu gündemine aldığı ve Rumen yıldız için ara transferde kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

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    Dele’nin yerine Stanciu

    Süper Lig'de Adana Demirspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı... Teknik Direktör Şenol Güneş'in Dele Alli'den umudu kesmesi ve yönetimden 10 numara transferi istemesi üzerine harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar Çin Ligi takımlarından Wuhan Tree Towns'ta forma giyen Nicolae Stanciu'yu gündemine aldı. Çin Ligi'nin sona ermesini değerlendirmek isteyen yönetimin Rumen yıldız için kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.



    22 GOLE DİREKT KATKI
    Nicolae Stanciu, Wuhan'da gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu Wuhan'da bu sezon 27 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 12 gol, 10 asistle skorer bir performansa imza attı. On numara mevkisinin dışında sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Romanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu milli forma ile 56 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 11 gollük bir performans ortaya koydu. Yıldız oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Stanciu bir dönem G.Saray'ın gündemindeydi.

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