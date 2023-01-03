Abdullah Avcı oyuncularla 1 saatlik toplantı gerçekleştirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün sabah yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık 1 saatlik toplantı gerçekleştirdi. Toplantı nedeniyle antrenman daha önce planlanan saatinden yaklaşık 1 saat sonra ancak başlayabildi. Avcı'nın salonda gerçekleştirdiği toplantıda, görüntülü analizlerle Karagümrük maçını oyuncularına tekrar tekrar izlettiği ve "Ben bu mağlubiyeti kabullenemiyorum. Maçı birkaç kez tekrar tekrar izledim. Biz bu maçta ne yaptık, neleri yapamadık bunları hepimiz tek tek göreceğiz ve bir daha yapmayacağız" dediği öğrenildi. Zirve yarışına tutunmak için seri galibiyetlere ihtiyaçlarını olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Maçları kazanmak içinde çalıştığımız şeyleri sahada uygulamamız gerek. Oyun disiplinine sahip çıkmamız ve taktiği sahaya yansıtmamız gerekiyor. Aksi halde gücümüzü sahada sergileyemeyiz" ifadesini kullandı.

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