Efsane futbolcu Pele'ye veda! Futbola başladığı statta cenaze töreni düzenlendi
Futbolun efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlanıyor... Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Brezilyalı efsane futbolcu Pele için futbola başladığı Urbano Caldeira Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.
Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kolon kanseriyle mücadele eden ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşama gözlerini yuman 82 yaşındaki efsane için eski kulübü Santos'un Urbano Caldeira Stadyumu'nda tören düzenleniyor.
Dünyada milyonlarca kişinin veda mesajları yayınladığı Pele'yi son yolculuğunda da binlerce kişi yalnız bırakmadı. 19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos'da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.
Stadyumda Pele için hazırlanan özel müze de ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Stadyum içine ve çevresine bir dizi pankart asılırken; cenaze arabası ise şehrin sokaklarında taşınacak.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya temasları çerçevesinde devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninin ardından dünyaca ünlü futbolcu Pele için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Vila Belmiro Stadyumu'ndaki müzeyi de ziyaret eden Çavuşoğlu, Santos Futbol Kulübü'nün Başkanı Andres Rueda'ya Başkann Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin taziyelerini iletti.