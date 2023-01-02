Efsane futbolcu Pele’ye veda! Futbola başladığı statta cenaze töreni düzenlendi

Dünyada milyonlarca kişinin veda mesajları yayınladığı Pele'yi son yolculuğunda da binlerce kişi yalnız bırakmadı. 19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos'da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.