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    • Spor
    • 02.01.2023 14:29
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    • 02.01.2023 14:43
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    SON DAKİKA | Sivasspor'dan TFF'ye Galatasaray başvurusu! Erkan Özdamar'ın ofsayt kararı sonrası maç tekrarı için harekete geçtiler

    Son dakika haberine göre Sivasspor, Galatasaray'la oynadığı ve 2-1'lik skorla mağlup olduğu maçın yeniden oynanması için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında bir pozisyon yaşanmış ve maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla Sivasspor'un attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etmişti.

    takvim.com.tr
    Sivasspor’dan TFF’ye Galatasaray başvurusu

    Sivasspor, Galatasaray maçında 49. dakikada VAR tarafından iptal edilen golün kural hatasına yol açtığı nedeniyle TFF'ye maçın yeniden oynanması konusunda başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

    İŞTE SİVASSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
    29.12.2022 tarihinde saat 17.00'de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

    Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

    Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.

    Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.

    Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz.

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    Haberler Spor SON DAKİKA | Sivasspor'dan TFF'ye Galatasaray başvurusu! Erkan Özdamar'ın ofsayt kararı sonrası maç tekrarı için harekete geçtiler
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