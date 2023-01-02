SON DAKİKA | Sivasspor'dan TFF'ye Galatasaray başvurusu! Erkan Özdamar'ın ofsayt kararı sonrası maç tekrarı için harekete geçtiler

İŞTE SİVASSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

29.12.2022 tarihinde saat 17.00'de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.