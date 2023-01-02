Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Tartışılan Erkan Özdamar hakkında flaş karar

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: Ali Palabıyık

ERKAN ÖZDAMAR'A GÖREV YOK

Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.