Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Tartışılan Erkan Özdamar hakkında flaş karar

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: Ali Palabıyık
ERKAN ÖZDAMAR'A GÖREV YOK
Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.