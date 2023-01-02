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    • Spor
    • 02.01.2023 13:47
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    • 02.01.2023 13:52
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    Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Tartışılan Erkan Özdamar hakkında flaş karar

    Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz haftanın tartışılan hakemi Erkan Özdamar'a maç verilmezken; Antalyaspor-Fenerbahçe maçına Kadir Sağlam, Galatasaray-Ankaragücü maçına ise Zorbay Küçük atandı.

    Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:
    17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
    20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    4 Ocak Çarşamba:
    17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
    17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
    20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
    20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

    5 Ocak Perşembe:
    17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
    20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan
    20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: Ali Palabıyık

    ERKAN ÖZDAMAR'A GÖREV YOK
    Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.

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    Haberler Spor Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Tartışılan Erkan Özdamar hakkında flaş karar
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