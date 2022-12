Sivasspor'un golü verilmedi açıklama Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldi

Erden Timur, tüm kulüpleri Türk futbolu için adalet talebinde bulunmaya davet ederek, "Herkes mağlup olduğunda veya berabere kaldığında değil galip geldiğinde de çıkıp konuşsun. Mecnun başkanımızın açıklama istediği gibi diğer kulüpler de kendi lehine veya aleyhine pozisyonlarda da açıklama istesin. Herkes birbirinin hakkını savunma konusunda el birliği ile çalışsın. Bundan sonra bunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini dile getiren Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimsenin sadece kendisi için arayışları gündeme getirmemesi gerek. Biz bu yolda ne olursa olsun, ayağımız neye takılırsa takılsın, insanlar ne kadar samimi arayışımızı manipüle etmeye çalışırsa çalışsın kararlılıkla devam edeceğiz. Galatasaraylılık her zaman için kendini düşünmeden Türk sporunu ve toplumunu düşünerek hareket etmeyi gerektirir. Ne olursa olsun lehinize olan bir şey varsa da çıkıp açıklama isteyelim. Bir gün herkes bu arayışın değerini anlayacak. Her zaman iyi niyet, doğruluk ve düzgün kalple istenen şeyler sonuca varır. Bu uzun, zor, çok meşakkatli ve yalnız bir yol. Kendi taraftarımızdan bile tepkiyi göze alarak her şeyi konuşmaya gayret ediyoruz. Herkesi de buna davet ediyoruz. Bizim adalet arayışımızı sorgulayan herkesin de neden adalet aramadığını biz sorgulayacağız."

"Şampiyonluk yarışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok." diyen Timur, "Hiçbir hataya ihtiyacımız yok. Bunu da istemiyoruz. Sonuna kadar arayışı sürdüreceğiz. Vicdanını dinleyen herkesin de bu arayışa sahip çıkmasını istiyoruz. Federasyonumuzun da bu arayışa destek vereceğinden eminiz. İçeride başka bir şeylerin mi yapıldığının, son 2 maçtır farklı bir senaryo mu oluşturulduğunun da araştırılıp değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.