Sivasspor'un golü verilmedi açıklama Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldi

Tüm maçlardaki pozisyonları inceletip GSTV'de yayınlatmak istediklerini aktaran Erden Timur, bu programın yapılabilmesi için yayıncı kuruluşla görüşmelerinde sona yaklaştıklarını aktardı.

Görüşmelerin sonlanmasının ardından programın hayata geçirileceğini ve tüm tartışmalı pozisyonların inceleneceğini dile getiren Timur, "Bu maçtaki malum pozisyon da incelenecek. Biz de dün Mecnun başkanın (Otyakmaz) yaptığı gibi TFF'ye çağrıda bulunuyoruz. Sadece bu pozisyon için değil bugüne kadarki tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklansın. Her şey açıklığa kavuşmuş olsun. Bu golün neden iptal edildiğiyle ilgili biz de açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erden Timur, kendi futbolcularının gol öncesinde topun taca çıktığı için serbest vuruş kararının hatalı olduğunu iddia ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Israrla, samimiyetle, adalet arayışımızın altını çize çize detaylandırarak bu gayrete devam edeceğiz. Uzun ve zor bir yol olduğunu, gerçekten adalet istediğimize inandırmanın da zor olduğunu biliyoruz ama bunu herkes görecek. İyilik sonunda kazanıyor. İyiliğin bir zamana ihtiyacı var. Doğru görüş ve niyet sonunda kazanıyor. Futbolcularımızın da iddiası taca çıktıktan sonra Sergio'nun müdahalede bulunduğu. Pozisyonun serbest vuruş değil taç olması gerektiği iddiası var. Ne olursa olsun o golün neden iptal edildiğinin açıklanmasını istiyoruz. Sadece bu pozisyon değil tüm pozisyonlarla ilgili VAR kayıtları açıklansın. Şeffaflığın hiç kimseye zararı olmaz. Zaten adalet isteyen insanlar şeffaf olmasını ister. Şeffaf olsun ki hiç kimseye farklı bir muamele yapılamasın, her şey net açığa çıksın, insani hatalar kulüpler ve bizler tarafından kötüye yorulmasın. Bakalım ki sandığımız gibi bir şey yok, insani bir hata var. Bunları görelim."

"NELSSON'A DA YAPILAN BİR PENALTI HADİSESİNİN DE AÇIKLANMASINI İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılı yönetici, Sivasspor mücadelesinde penaltılarının verilmediğini savundu.

Karşılaşmada Victor Nelsson'a ceza sahasında yapılan müdahalenin faul olduğunu ileri süren Timur, "Maçın 49. dakikasındaki bir pozisyonla ilgili çok büyük bir hata olduğunu varsayalım. Lehimize bir hata olmuşsa açıklanmasını istiyoruz. Sadece onun değil Nelsson'a da yapılan bir penaltı hadisesi var. Onun da açıklanmasını istiyoruz. Ya da 49. dakikada olan bir pozisyonun, maçın bitişine uzatmalarla 54 dakika varken herhangi bir oyuncu eksilmesi söz konusu olsa insanlar haklı olabilirdi. O dakikadan sonra 10 kişi oynamanın skora etkisi fazla olur. Maç 1-1'e geldi, sonra yeniden öne geçtik. Maçın skorunun buna bağlanacak tarzda açıklama yapılması, 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hatadan 100 katı kadar fazla konuşulması, medyanın bu konuyu bu kadar köpürtmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor." şeklinde görüş belirtti.

"BİR ANDA AÇIKLANAMAYAN HATALAR ORTAYA ÇIKTI"

Timur, son dönemdeki hataların gelecekteki başka hatalara zemin hazırlayıp hazırlamadığının şüphesini duyduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Bu kadar kıyamet koparılması, açıklamalar ve basın toplantılarının yapılması ne kadar kararlı bir şekilde şampiyonluk yarışında olduğumuzu, bir gün söylediğimiz gibi her zerreye ne kadar dokunduğumuzun bir göstergesi. Bu sesi yükselten, bu çığrışı yapan herkes de demek ki bizim her zerreye nasıl dokunduğumuzu görüyor. Bundan dolayı adalet yolculuğunda doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bir anda açıklanamayan hatalar ortaya çıktı. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yarın farklı hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor bilemiyorum. 'Bilemiyorum.' derken şüphe duyduğumuzu ifade ediyorum. İyisiyle kötüsüyle bir lig gidiyor. Biz, kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu sene rekabetçi bir lig oluyor, takımlar puan puana yürüyor. Biz kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz."