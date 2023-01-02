Lorius Karius yeni yıla büyük bir şokla girdi: Newcastle United yollarını ayırdı

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Loris Karius ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, kısa süreli kadrosuna kattığı kaleci Karius ile yollarını ayırma kararı aldı.
DUBRAVKA OLUMSUZ ETKİLEDİ
İngiltere'de yer alan haberde, Manchester United'dan Newcastle'a geri dönen Martin Dubravka'nın dönüşü Loris Karius'u olumsuz etkiledi. Newcastle United yönetimi Karius ile devam etmeyeceğini Karius'a da bildirdi.
KARIUS KALMAK İSTEDİ
Hatırlanacağı üzere daha önce Loris Karius geleceği hakkında yaptığı açıklamada Newcastle United'da kariyerine devam etmeyi arzu ettiğini dile getirmişti. Karius, Newcastle'da şans da bulamamıştı.
PEKİ KARIUS NELER YAPIYOR?
Kariyeriyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken Loris Karius ise İtalya'da yeni aşkı Diletta Leotta ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Sicilyalı sunucunun kalbini çalan Karius, yeni yılı Leotta ile geçirmek için Milano'ya gitti.
YILBAŞI YEMEĞİ
Çift, Milan'da düzenledikleri yılbaşı yemeği sırasında sosyal medyadan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Karius'un sevgilisi Diletta Leotta'nın yakın zamanda verdiği bir röportaj da gündemde olmaya devam etti.