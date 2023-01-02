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    • Spor
    • 02.01.2023 11:59
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    • 02.01.2023 11:59
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    Lorius Karius yeni yıla büyük bir şokla girdi: Newcastle United yollarını ayırdı

    Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Loris Karius, yeni yıla büyük bir şokla girdi. Premier Lig ekibi Newcastle, Alman file bekçisine kendisiyle yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kariyerini Newcastle United'ta sürdürmek isteyen Karius, yaşadığı hayal kırıklığına karşın kız arkadaşıyla Diletta Leotta ile eğlenceli bir yılbaşı gecesi geçirmeyi ihmal etmedi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Karius yeni yıla şokla girdi

    Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Loris Karius ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, kısa süreli kadrosuna kattığı kaleci Karius ile yollarını ayırma kararı aldı.

    DUBRAVKA OLUMSUZ ETKİLEDİ
    İngiltere'de yer alan haberde, Manchester United'dan Newcastle'a geri dönen Martin Dubravka'nın dönüşü Loris Karius'u olumsuz etkiledi. Newcastle United yönetimi Karius ile devam etmeyeceğini Karius'a da bildirdi.

    KARIUS KALMAK İSTEDİ
    Hatırlanacağı üzere daha önce Loris Karius geleceği hakkında yaptığı açıklamada Newcastle United'da kariyerine devam etmeyi arzu ettiğini dile getirmişti. Karius, Newcastle'da şans da bulamamıştı.

    PEKİ KARIUS NELER YAPIYOR?
    Kariyeriyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken Loris Karius ise İtalya'da yeni aşkı Diletta Leotta ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Sicilyalı sunucunun kalbini çalan Karius, yeni yılı Leotta ile geçirmek için Milano'ya gitti.

    YILBAŞI YEMEĞİ
    Çift, Milan'da düzenledikleri yılbaşı yemeği sırasında sosyal medyadan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Karius'un sevgilisi Diletta Leotta'nın yakın zamanda verdiği bir röportaj da gündemde olmaya devam etti.

        "BELKİ DE HATA YAPMAM GEREKİR"
        Daha önce Türk oyuncu ve manken Can Yaman ile birlikte olan Leotta, haftalık bir dergiye verdiği röportajda, "Annem bana ilişkilerimde dikkatli olmam gerektiğini söylüyor. Eleştiriler de yapıyor. Ben tutkulu bir insanım. Annem biraz yavaş gitmem gerektiğini söylüyor. Ama doğru adamı bulmak için deneyim kazanmak ve hatta belki de hata yapmak gerekir. Çünkü bu benim hayatım" diye konuştu.

        BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇTA OYNADI?
        Karius, Beşiktaş'a 2 yıl için 2.5 milyon euro karşıladığında kiralanmıştı. Karius, Siyah-Beyazlı formayla 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol görmüştü.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        Kariyerine ülkesi Almanya'nın Mainz 05 takımında başlayan Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş ve Union Berlin ekiplerinde oynadıktan sonra Newcastle ile anlaşmıştı.

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