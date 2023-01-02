Lorius Karius yeni yıla büyük bir şokla girdi: Newcastle United yollarını ayırdı

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Loris Karius ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, kısa süreli kadrosuna kattığı kaleci Karius ile yollarını ayırma kararı aldı.

DUBRAVKA OLUMSUZ ETKİLEDİ

İngiltere'de yer alan haberde, Manchester United'dan Newcastle'a geri dönen Martin Dubravka'nın dönüşü Loris Karius'u olumsuz etkiledi. Newcastle United yönetimi Karius ile devam etmeyeceğini Karius'a da bildirdi.

KARIUS KALMAK İSTEDİ

Hatırlanacağı üzere daha önce Loris Karius geleceği hakkında yaptığı açıklamada Newcastle United'da kariyerine devam etmeyi arzu ettiğini dile getirmişti. Karius, Newcastle'da şans da bulamamıştı.