Benfica'nın hedefi Orkun Kökçü! Enzo Fernandez'in alternatifi milli yıldız

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınan Arjantinli yıldızın ismi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile anılıyor. Londra ekibinin hedefinde Enzo Fernandez var.
Dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli oyuncuları arasında yer alan Fernandez için Chelsea, 130 milyon Euro civarında bir bonservis ödemeye hazır. İki kulüp arasında görüşmelerin artık son noktaya geldiği belirtildi.
Portekiz devi Benfica ile bu sezon 25 resmi karşılaşmaya çıkan Enzo Fernandez 3 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı. 21 yaşındaki futbolcu Arjantin Milli Takımı'yla Katar'da Dünya Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşamıştı.