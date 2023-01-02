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    • 02.01.2023 11:21
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    • 02.01.2023 11:27
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    Benfica'nın hedefi Orkun Kökçü! Enzo Fernandez'in alternatifi milli yıldız

    Son dakika spor haberleri | Devre arası transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala, Avrupa'da transfer piyasasında haberler hızlandı. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Benficalı Enzo Fernandez'in adı Chelsea ile anılırken, Portekiz temsilcisi Fernandez'in alternatifini Orkun Kökçü olarak belirledi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Benfica’nın hedefi milli yıldız

    Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınan Arjantinli yıldızın ismi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile anılıyor. Londra ekibinin hedefinde Enzo Fernandez var.

    Dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli oyuncuları arasında yer alan Fernandez için Chelsea, 130 milyon Euro civarında bir bonservis ödemeye hazır. İki kulüp arasında görüşmelerin artık son noktaya geldiği belirtildi.

    Portekiz devi Benfica ile bu sezon 25 resmi karşılaşmaya çıkan Enzo Fernandez 3 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı. 21 yaşındaki futbolcu Arjantin Milli Takımı'yla Katar'da Dünya Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşamıştı.

        Portekiz gazetesi Record, Enzo Fernandez'in yerine düşünülen ismi sayfalarına taşıdı. Gazete, Benfica teknik direktörü Roger Schmidt'in Enzo Fernandez'in takımdan ayrılması durumunda milli oyuncumuz Orkun Kökçü'yü takımında görmek istediğini yazdı.



        22 yaşındaki orta saha oyuncusu kısa süre içinde gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı. 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu bu sezon 22 maçta 7 gol, 3 asist üretti.

        27 milyon Euro piyasa değeri olan Orkun Kökçü'nün hem Türkiye hem de Hollanda pasaportu bulunuyor. 18 kez A Milli Takım formasını giyen Orkun'un 1 golü bulunuyor.

            Merkez orta saha dışında 10 numara pozisyonunda da forma giyebilen Orkun Kökçü kariyerinde 221 maçta 51 gole imza attı. 34 asist yapan genç yetenek sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

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