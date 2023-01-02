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    • 02.01.2023 12:10
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    Galatasaray Omar Campos'tan vazgeçmiyor! İşte Cimbom'un yeni transfer teklifi

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmalara başladı. Sol bek bölgesine alternatif arayışında olan sarı-kırmızılı ekip Meksikalı yıldız Omar Campos'u yeniden gündeme aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray Campos’tan vazgeçmiyor

    Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılar sol kanada takviye yapmak için ince eleyip sık dokuyor. Adaylar arasında en çok öne çıkan isim ise Meksikalı genç yıldız Omar Campos...

    90min'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos'un peşini bırakmıyor. Haberde, "Türkiye'den Galatasaray, birkaç gün önce Omar Campos için Santos Laguna'ya resmi teklif yaptı, ancak bu reddedildi. Galatasaray, Campos'tan vazgeçmiyor. Santos'a 4.5 milyon dolarlık yeni bir teklif yaptı. Lugano Santos, Omar için 6 milyon dolar talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.

    Laguna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Campos, bu sezon Meksika ekibinin formasıyla kupada 2, ligde ise 17 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde 71 maçta 3 gol, 7 asistle oynuyor.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede Omar Campos transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'tan bir türlü istediği verimi alamadı.

        Tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir diğer sol kanat oyuncusu Kazımcan Karataş ise sakatlığı nedeniyle takımına katkıda bulunamıyor. Emre Taşdemir'in ise istikrarsız oyunu, Galatasaray'ı sol kanat transferine mecbur bırakıyor.

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        Haberler Spor Galatasaray Omar Campos'tan vazgeçmiyor! İşte Cimbom'un yeni transfer teklifi
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