Galatasaray Omar Campos'tan vazgeçmiyor! İşte Cimbom'un yeni transfer teklifi

90min'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos'un peşini bırakmıyor. Haberde, "Türkiye'den Galatasaray, birkaç gün önce Omar Campos için Santos Laguna'ya resmi teklif yaptı, ancak bu reddedildi. Galatasaray, Campos'tan vazgeçmiyor. Santos'a 4.5 milyon dolarlık yeni bir teklif yaptı. Lugano Santos, Omar için 6 milyon dolar talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.