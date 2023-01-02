Galatasaray Omar Campos'tan vazgeçmiyor! İşte Cimbom'un yeni transfer teklifi

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılar sol kanada takviye yapmak için ince eleyip sık dokuyor. Adaylar arasında en çok öne çıkan isim ise Meksikalı genç yıldız Omar Campos...
90min'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos'un peşini bırakmıyor. Haberde, "Türkiye'den Galatasaray, birkaç gün önce Omar Campos için Santos Laguna'ya resmi teklif yaptı, ancak bu reddedildi. Galatasaray, Campos'tan vazgeçmiyor. Santos'a 4.5 milyon dolarlık yeni bir teklif yaptı. Lugano Santos, Omar için 6 milyon dolar talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Laguna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Campos, bu sezon Meksika ekibinin formasıyla kupada 2, ligde ise 17 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde 71 maçta 3 gol, 7 asistle oynuyor.