Kartal hayata döndü! Beşiktaş, Adana Demirspor’u Masuaku’nun frikiği ile geçti





ROSİER KART CEZALISI

DÜN gece maçın 81. dakikasında sarı kart gören Valentin Rosier cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak. Rosier dün istekli ve arzulu performansıyla dikkat çekmişti.



"MUTLU DEĞİLİZ"

BEŞİKTAŞ'IN Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Tayyip Talha, Sanuç, puan cetvelinde çok daha iyi yerlerde olmaları gerektiğini söyledi. Eski takımına karşı ilk kez oynayan genç stoper, "Benim için duygusal bir maçta Adana Demirspor'da çok anılarım var. Taraftarlarımızın da yeni yılını kutlarım. Ligde durumumuzdan mutlu değilim. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.





ÇOK ÇALIŞTIK KAZANDIK!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Josef, "İyi ve büyük bir takıma karşı kazandık. Maç içinde çok çalıştık. Takımı tebrik ederim" dedi. Josef, vefat eden Pele için de "İdol bir isimdi. Kabullenmek kolay değil. Onu hep hatırlayacağız" ifadesini kullandı.