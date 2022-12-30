Kartal hayata döndü! Beşiktaş, Adana Demirspor’u Masuaku’nun frikiği ile geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. 14. dakikada Arthur Masuaku'nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 17. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı. 27. dakikada Younes Belhanda'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Badou Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 49'da Onyekuru'nun şutu üstten dışarı çıktı. 51'de Emre Akbaba, Masuaku'nün müdahalesiyle yere düştü, penaltı beklentisi yanıtsız kaldı.
ÇOK SAYIDA GOL FIRSATI KAÇTI
58. dakikada Gulbrandsen ceza sahası içinde net fırsatı harcadı. 64'te N'Diaye'nin şutu üstten auta gitti. 67'de Weghorst fileleri sarstı ama ofsayt bayrağına takıldı. 68'de Yusuf Sarı'nın orta şut karışımı vuruşu direkten oyun alanına döndü. 69'da Redmond'ın çevirdiği topta Gedson'dan önce savunma araya girdi. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
ROSİER KART CEZALISI
DÜN gece maçın 81. dakikasında sarı kart gören Valentin Rosier cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak. Rosier dün istekli ve arzulu performansıyla dikkat çekmişti.
"MUTLU DEĞİLİZ"
BEŞİKTAŞ'IN Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Tayyip Talha, Sanuç, puan cetvelinde çok daha iyi yerlerde olmaları gerektiğini söyledi. Eski takımına karşı ilk kez oynayan genç stoper, "Benim için duygusal bir maçta Adana Demirspor'da çok anılarım var. Taraftarlarımızın da yeni yılını kutlarım. Ligde durumumuzdan mutlu değilim. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.
ÇOK ÇALIŞTIK KAZANDIK!
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Josef, "İyi ve büyük bir takıma karşı kazandık. Maç içinde çok çalıştık. Takımı tebrik ederim" dedi. Josef, vefat eden Pele için de "İdol bir isimdi. Kabullenmek kolay değil. Onu hep hatırlayacağız" ifadesini kullandı.