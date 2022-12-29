Beşiktaş - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE





BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor.



Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.



