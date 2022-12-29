Beşiktaş - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Galatasaray ve Gaziantep maçlarında 5 puan kaybeden Siyah Beyazlılar, Adana karşısında çıkış arıyor.
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Hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadeliyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Josef, Cenk, Gedson, Nkoudou, Weghorst
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gulbrandsen, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda
KAMP KADROSU
Teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst