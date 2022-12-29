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    • Spor
    • 29.12.2022 18:04
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    • 29.12.2022 19:01
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    Beşiktaş - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Romain Saiss ile Rachid Ghezzal'dan yoksun olarak sahaya çıkan Siyah Beyazlılar'da 3 isim de kart sınırında. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte BJK - ADS maçına dair tüm detaylar...

    Beşiktaş - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Galatasaray ve Gaziantep maçlarında 5 puan kaybeden Siyah Beyazlılar, Adana karşısında çıkış arıyor.



    BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

    Hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadeliyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.


    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Josef, Cenk, Gedson, Nkoudou, Weghorst

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gulbrandsen, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda



    KAMP KADROSU
    Teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

    Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst
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