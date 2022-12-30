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    Brezilyalı futbol efsanesi Pele yaşamını yitirdi

    Dünya futbol tarihine adını altın harflerde yazdıran Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yerküre ünlü futbol efsanensin yasını tutuyor.

    Efsaneyi kaybettik
    Uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yaşamını yitirdi. 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi uygulaması gören Pele'den gelen kötü haber dünyayı yasa boğdu. Dünya basını 82 yaşındaki efsane oyuncu Pele'nin hayatını kaybettiğini manşetlerine taşıdı. 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Pele, Maradona ile birlikte dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyordu.

    MARADONA MESAJI AKILLARDA
    Pele 2020 yılında yaptığı açıklamada, "Maradona gibi harika bir insanı kaybettim. Umarım bir gün cennette buluşuruz" demişti.
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