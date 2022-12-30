Antalya hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, önümüzdeki salı günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Salonda başlayan idman saha çalışması ile devam etti ve yarı sahada taktik maçla sona erdi. Fenerbahçe hazırlıklarını bugün de sürdürecek. Bu arada Fenerbahçe'de dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Hatay maçında Enner Valencia'nın tedavisine devam edildi. Valencia'nın Antalya maçını kaçırabileceği ancak G.Saray derbisine yetişeceği öğrenildi.
- Spor
- 30.12.2022 Gazete