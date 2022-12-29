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    Galatasaray, Başakşehir’de kadro dışı kalan Hasan Ali Kaldırım için düğmeye bastı

    Okan Buruk’un talebi doğrultusunda çalışmaları sıklaştıran Galatasaray, sol bek için Hasan Ali Kaldırım’ı listesine aldı. Futbolcu, transfer süreci için geri sayımda..

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    Hasan ali sürprizi

    Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçildi.



    BURUK SICAK BAKIYOR
    Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Cimbom ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.



    BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE
    Tecrübeli sol bek oyuncusuna Beşiktaş da yakından ilgi gösteriyor. Ocak ayında Sarı-Kırmızılılar futbolcunun transferi için resmi adımları atacak. Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti. Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti. 2017 yılında 6 milyon euro değeri olan futbolcuya şu anda ise 400 bin euro değer biçiliyor. Transfer sürecini bekleyen 1.83 boyundaki futbolcu sol bek, sol açık ve ön libero mevkisinde de oynayabiliyor.

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    Haberler Spor Galatasaray, Başakşehir’de kadro dışı kalan Hasan Ali Kaldırım için düğmeye bastı
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