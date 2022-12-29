Galatasaray, Başakşehir’de kadro dışı kalan Hasan Ali Kaldırım için düğmeye bastı





BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Tecrübeli sol bek oyuncusuna Beşiktaş da yakından ilgi gösteriyor. Ocak ayında Sarı-Kırmızılılar futbolcunun transferi için resmi adımları atacak. Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti. Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti. 2017 yılında 6 milyon euro değeri olan futbolcuya şu anda ise 400 bin euro değer biçiliyor. Transfer sürecini bekleyen 1.83 boyundaki futbolcu sol bek, sol açık ve ön libero mevkisinde de oynayabiliyor.

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