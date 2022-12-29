İtalyan ekibi Udinese'den Beşiktaş’a 6 milyon euroluk Rosier teklifi!

KARTAL 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın 10 milyon euro beklentisi olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

ROSİER'İN SÖZLEŞME DURUMU

Geride bıraktığımız günlerde Monza ile de anılan Valentin Rosier'le Beşiktaş arasındaki sözleşme 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Rosier'e 7 milyon euro değer biçiliyor.