Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.12.2022 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2022 12:08
    ABONE OL

    İtalyan ekibi Udinese'den Beşiktaş’a 6 milyon euroluk Rosier teklifi!

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş’ta forma giyen Fransız futbolcu Valentin Rosier ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Tolgay Arslan’ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş’a 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay önerdi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Çizme’den Rosier için flaş teklif!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Fransız futbolcuya, Tolgay Arslan'ın da formasını giydiği İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu öne sürüldü.

    BEŞİKTAŞ'A 6 MİLYON EURO
    Çizme basınında yer alan haberlere göre; Udinese, Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay önerdi.

    KARTAL 10 MİLYON EURO İSTİYOR
    Haberde, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın 10 milyon euro beklentisi olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

    ROSİER'İN SÖZLEŞME DURUMU
    Geride bıraktığımız günlerde Monza ile de anılan Valentin Rosier'le Beşiktaş arasındaki sözleşme 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Rosier'e 7 milyon euro değer biçiliyor.

        ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ
        Valerien Ismael'den sonra göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, geride bıraktığımız haftalarda futbolcu ile birebir toplantı yapmış ve uyarılarda bulunmuştu. Eski oyun iştahından uzaklaştığı yönünde eleştiriler alan futbolcunu geleceği ile ilgili son kararı Şenol Güneş verecek.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Beşiktaş'ta bu sezon 13 maçta 1008 dakika süre alan Rosier 1 gol 2 asistlik katkı yaptı. Futbolcu geçen sezon 39 maçta 2 gol 4 asist ve ilk sezonu olan 2020-21 sezonunda ise 40 maçta 3 gol 6 asist kaydetmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Spor İtalyan ekibi Udinese'den Beşiktaş’a 6 milyon euroluk Rosier teklifi!
            SON DAKİKA