İtalyan ekibi Udinese'den Beşiktaş’a 6 milyon euroluk Rosier teklifi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Fransız futbolcuya, Tolgay Arslan'ın da formasını giydiği İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'A 6 MİLYON EURO
Çizme basınında yer alan haberlere göre; Udinese, Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay önerdi.
KARTAL 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın 10 milyon euro beklentisi olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
ROSİER'İN SÖZLEŞME DURUMU
Geride bıraktığımız günlerde Monza ile de anılan Valentin Rosier'le Beşiktaş arasındaki sözleşme 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Rosier'e 7 milyon euro değer biçiliyor.