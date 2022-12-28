Jesus, galibiyeti taraftarlara armağan etti ve yeni yılı kutladı

Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık . Fenerbahçe taraftarlarına mutlu yıllar diliyorum. Umarım biz de sezon sonunda mutlu sonu ulaşırız."
GALİBİYETLERE DÖNMELİYDİK
Çok pozisyon ürettiklerini aktaran Jesus, "Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük. Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık" diye konuştu.
BİZİMLE ACI ÇEKİYORLAR!
Taraftarlara seslenen Jesus, "Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz. Fenerbahçe taraftarının yeni yılını kutlarım. Umarım biz de sezon sonu mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.