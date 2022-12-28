Jesus, galibiyeti taraftarlara armağan etti ve yeni yılı kutladı





BİZİMLE ACI ÇEKİYORLAR!

Taraftarlara seslenen Jesus, "Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz. Fenerbahçe taraftarının yeni yılını kutlarım. Umarım biz de sezon sonu mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

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