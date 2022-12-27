Fenerbahçe - Hatayspor MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti?





VALENCIA KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de golcü futbolcu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Mücadele öncesi dizinde ağrı meydana gelen Ekvadorlu futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre 1'i zorunlu 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören cezalı Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc'ı ilk 11'de oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Hatayspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, dörtlü savunmasında Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu tercih etti. Savunmanın önünde Willian Arao'ya şans verilirken, orta sahada Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi görev yaptı. Jesus, forvet ikilisinde ise Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun ise yedekler arasında yer aldı.