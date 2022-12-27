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    • Spor
    • 27.12.2022 23:06
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    • 27.12.2022 23:09
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    Fenerbahçe - Hatayspor MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

    Fenerbahçe Hatayspor maçı için geri sayım sona erdi. Kritik karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynandı. Taraftarlar maçın sonucuna ve detaylarına ilişkin araştırmalara başladı. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Hatayspor MAÇ SONUCU!

    Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada King, 26'ncı dakikada Batshuayi, 86'ncı dakikada Serdar Dursun ve 90+5'inci dakikada Gustavo Henrique attı.

    MAÇTAN DETAYLAR

    Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip baskı kursa da ilk ciddi atak konuk ekipten geldi. 7. dakikada Riberio'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lobjanidze'nin kalecinin sağından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

    22. dakikada orta sahada hatalı pas sonucu topu kapan Batshuayi'nin defans arkasına pasında Rossi meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunu ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kornere çıktı.

    26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi'ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0


    29. dakikada Gustavo Henrique'nin orta sahadan kazanıp çapraza gönderdiği top, defans oyuncusundan sekerek sol kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci'ye geçti. Bu oyuncunun şutunda, kalecinin müdahalesi sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden savunma uzaklaştırdı.

    32. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Zajc'ın sert vuruşunda, iyi pozisyon alan kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı zorlukla uzaklaştırdı.

    35. dakikada yine Ferdi Kadıoğlu, sol kenardan driplingle getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında bekleyen Rossi'yle buluşturdu. Bu oyuncunun rahat pozisyonda sağ ayağına alarak plase şutunda top, yandan auta çıktı.

    38. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun kısa kalan kafayla geri pasında topu alan ve kaleciyle karşı karşıya kalan El Kaabi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

        Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma
        giyemeyecek.

        49'uncu dakikada Altay'ın pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası sol çaprazından kaleci Erce'yi geçerek vuruşunda Vranjes'in yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

        Aynı dakikada Rossi'nin sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ferdi'nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Arao kafayla vurdu. Kaleci Erce'den sekerek oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        70'inci dakikada Osayi-Samuel'in ortasında topla buluşan Lincoln'ün kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı King kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erce'den dönen top King'e çarparak auta gitti.

        86'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Hatayaspor'da Aabid'in kaleci Erce'ye yolladığı geri pasta araya giren Serdar Dursun, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-0.

        90+5'inci dakikada Fenerbahçe maçtaki 4'üncü golünü attı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Arao ve Serdar Dursun aynı anda meşin yuvarlağa yükseldi. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Gustavo Henrique'nin vuruşunda top yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-0.

        Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.



        VALENCIA KADRODAN ÇIKARILDI
        Fenerbahçe'de golcü futbolcu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Mücadele öncesi dizinde ağrı meydana gelen Ekvadorlu futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

        MAÇTAN NOTLAR
        Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre 1'i zorunlu 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören cezalı Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc'ı ilk 11'de oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

        Hatayspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, dörtlü savunmasında Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu tercih etti. Savunmanın önünde Willian Arao'ya şans verilirken, orta sahada Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi görev yaptı. Jesus, forvet ikilisinde ise Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.

        Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun ise yedekler arasında yer aldı.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
        Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Joao Pedro ile henüz hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres kadroda yer almadı.

        ARDA TAKIMA DÖNDÜ
        Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Hatayspor maçıyla takıma döndü.

        Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımını yalnız bırakan 17 yaşındaki oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı.

        Öte yandan sakatlığını atlatan Ezgjan Alioksi de Arda gibi kadroda yer aldı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Hatayspor MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
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