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    Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya süper hediye

    Daha önce Cristiano Ronaldo’ya doğum gününde araba hediye eden Georgina Rodriguez bu kez de Noel hediyesi olarak sevgilisine lüks bir araba hediye etti. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ronaldo’ya süper hediye

    2020 yılının Şubat ayında, Cristiano Ronaldo'ya doğum günü hediyesi olarak lüks bir araç hediye eden Georgina Rodriguez, bu kez Noel'de sevgilisine yine lüks bir araç hediye etti Ronaldo sosyal medya hesabından sevgilisine hediye için teşekkür etti. Ronaldo, "Hediye için teşekkür ederim aşkım" mesajını yolladı. Georgina Rodriguez'in Ronaldo'ya hediye ettiği Rolls Royce Phantom'un piyasa değeri yaklaşık 250 bin dolar (4.7 milyon TL) olarak biliniyor. 2022 Dünya Kupası esnasında Manchester United'daki sözleşmesi feshedilen Ronaldo'nun yeni adresi kesinleşmiş değil. Ancak yıldız oyuncunun Al Nassr ve eski kulübü Real Madrid'le görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.



    YENİDEN BAŞLIYORUZ BEYLER
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Hatay maçı öncesi yapılan son antrenmanda futbolcuları ile bir toplantı yaptı. Liderliği kaybetmelerinden dolayı futbolcularının üzüntüsünü anladığını ifade eden Jesus şu ifadeleri kullandı: "Üzgünsünüz, biliyorum, Bu da çok normal. Kaybettiğinize üzüldüğünüz liderliği ele geçirmek sizin elinizde. Şimdi en önemli maçımız Hatay maçı. Çünkü ilk rakibimiz o. Oyun taktiğimizi ve disiplinimizi sahaya yansıtıp kazanmak zorundayız. Oyunun her anında rakibimizin baskımızı hissedeceği bir maç olmalı. Kazanaceğiz ve lige yeniden başlayacağız. Seri galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz. Ama önce Hatay'ı yeneceğiz" diye konuştu.



    FENERBAHÇE EVİNDE MORAL ARIYOR
    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Trabzospor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında kadroda yer almayacak.



        FERDİ KADIOĞLU KART SINIRINDA
        Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu da bugün Hatay önünde kart görürse zorlu Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Jorge Jesus'in Ferdi Kadıoğlu ile özeml bir görüşme yaparak dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunduğu da gelen haberler arasında.



        DEPAY'DAN KÖTÜ HABER
        Adı son dönemde sürekli Galatasaray ile anılan Memphis Depay ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol medyası, Hollandalı forvetin ocak ayında Barcelona'dan kesinlikle ayrılmayacağını belirtiyor. Marca, Depay'ın şu ana kadar gelen tüm transfer tekliflerini reddettiğini ve önümüzdeki yaz sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz olarak takımdan ayrılmak istediğini sayfalarına taşıdı. Barcelona yönetimi ise kış transfer döneminde onu satmayı planlıyor. Böylece ondan maddi kazanç elde etmek istiyor. Marca, Katalan kulübünün Depay'ın transfer planı nedeniyle çaresiz olduğunu da belirtti. Avrupa'nın önemli kulüplerinin ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı forvetin bundan sonra yapacağı hamleler ise merak ediliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Depay, ocak ayından itibaren istediği kulüplerle masaya oturabilecek. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 28 yaşındaki forvet, Dünya Kupası maçları da dahil bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 5 gol atarken 1 asist yaptı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi onu La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde fazla tercih etmedi.



        KAZIMCAN'DA KORKULAN OLDU!
        Liderliğin keyfini çıkaran Galatasaray, Kazımcan Karataş'tan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. İstanbulspor maçında sakatlanan ve karşılaşma sonrası yürüyemediği gözlenen genç yıldızın MR'ı çekildi. Yapılan açıklamada Kazımcan'ın sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.



            YERİNE İLK ADAY EMRE
            Başarılı sol bek sahalardan en az 2 ay uzak kalacak. Çok iyi bir form yakalayan Kazımcan'ın sakatlığı 3 yerli formülünde de sıkıntı yaratacak. Okan Buruk'un sakatlıktan yeni çıkan Emre Taşdemir'i Sivasspor maçında 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Sol bekte Van Aanholt'un görev yapması halinde ise İstanbulspor önünde 11'de oynayan 1 yabancı futbolcu kulübüye geçecek ve yerine yerli bir isim forma giyecek.



            TORREİRA'DAN ÖZÜR MESAJI
            İstanbulspor maçında gördüğü gereksiz sarı kartla Sivas deplasmanında cezalı duruma düşen Lucas Torreira'ya hem taraftar hem de Okan Buruk tepki göstermişti. Dün bir özür mesajı yayınlayan Uruguaylı yıldız, "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" diye konuştu.



            FENER SON N'EFES'TE
            Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 12. haftasında karşılaştığı Anadolu Efes'i normal süresi 79-79 biten maçta uzatmalarda 93-90 mağlup etti. ilk çeyreği 24-23 önde geçen ev sahibi devreye de 50-40 önde girdi. 3.çeyrekte müthiş bir hücum performansı yakalayan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 71-54'lük skorla girdi. Son çeyrekte Clyburn ile maça ortak olan Efes, son bölümde farkı 3'e kadar indirdi ve son saniyede yine Clyburn'den bulduğu üç sayıyla maçı uzatmaya götürdü: 79-79. Fenerbahçe uzatmada Pierre'in sayılarıyla 5 sayılık fark (88-83) yakaladı. Efes 10 saniye kala farkı 1'e indirse de Fenerbahçe rakibine geçit vermedi ve maçı 93-90 kazandı. Efes'te Clayburn'nün 39 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



                GÖZDEN ÇIKARILAN MASUAKU HAYAT VERDİ!
                Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Gole kadar isabetli şutu olmayan Siyah-Beyazlılarda 67'de oyuna giren Masuaku, Kartal'ı da ipten alan isim oldu. Soldan yaptığı ortayla Weghorst'a asist yapan Masuaku, bu sezonki 3. gol pasını verdi.



                ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
                Futbol Federasyonu Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, sahiplerine dağıtıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi madenci ailelerine 550 bin lira bağış yaptı. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gönderdiğimiz yardım miktarı 850 milyon liraydı. 100 bin liralık bu ödülü de tekrar aynı yere gönderiyoruz" dedi. Törende ödül alan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, 50 bin lirayı yine madencilere bağışladı. Kulüp başkanları dalında ödüle layık görülen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 100 bin lira teşvik ödülünü madenci ailelerine verdi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise 100 bin liralık 'En centilmen taraftar' ödülünü madencilere bağışladı.

                ÖZER HURMACI BURSA İLE GÖRÜŞÜYOR
                TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor'da teknik direktör İsmail Ertekin, transfer yasağı olan takıma dahil edilebilecek yegane futbolculardan olan Özer Hurmacı'nın yönetimle görüştüğünü ve katkı sağlaması halinde takıma katılacağını açıkladı. 36 yaşındaki eski futbolcu bilindiği üzere 1,5 yıl önce futbolu bırakmıştı.

                BAŞAKŞEHİR EVİNDE ANTALYA'YI AĞIRLIYOR
                Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak maçlarla start alacak. Günün ilk maçında Ankaragücü ile Ümraniye karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak. Yine aynı saatte Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, 15. hafta maçında Ümraniye'yi deplasmanda 3-1 yenmişti.

                ADANA DEMİRSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN
                Süper Lig'de sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Güney ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, "Zor bir maç olacak ama 3 puanı alan biz alacağız" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, "İstanbul'daki maçların havası başka oluyor" dedi.

                YUSUF YAZICI'DAN İDMANDA GOL ŞOV
                Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından ara vermeden deplasmanda Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını tamamen atlatması ve goller bulması dikkat çekti. Oyuncuların moralleri üst seviyedeydi.

                MASKELİ SÜVARİLER
                Trabzonspor'da yüzündeki sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe maçına özel hazırlanan maske ile çıkan savunma oyuncuları Vitor Hugo ve Marc Bartra'nın performansı alkış aldı. Sahada birbirini tamamlayarak harika bir uyum içerisinde oynayan ikili, hiç hata yapmadı. Bartra, 20 ikili mücadelenin 15'ini kazanırken bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan savunma oyuncusu oldu.

                BODRUM TEK ATTI 3 ALDI
                Bodrumspor Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi Erdem'in 6. dakikada attığı golle 1-0 yenerek devre arasını 3 puanla kapattı. Konuk takımda 6. dakikada Üzeyir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Erdem topu ağlara gönderdi. 1-0. 25'te Göztepe'de Kvasina'nın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu önünde bulan Yunus'un vuruşunda top auta gitti. Günün diğer maçında Altınordu sahasında Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

                MATHEUS CUNHA'NIN YENİ EVİ WOLVES
                İngiliz ekibi Wolverhampton, Atletico Madrid'in santrforu Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı. Cunha'yı sezon sonuna kadar kiralayan Wolves, sezon sonunda 50 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ile oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon 17 maçta forma giyerken gol atamadı.

                KARTAL'IN KEYFİ YOK
                Beşiktaş, Perşembe günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Oyuncuların moralleri bozuktu.

                F.BAHÇE-HATAY MAÇININ HAKEMİ BARIŞ ALPER SAKA
                Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri dün açıklandı. Bugün oynanacak Fenerbahçe- Hatayspor maçında Barış Alper Saka düdük çalacak. Lider Galatasaray'ın Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçı ise Erkan Özdamar yönetecek. Trabzon-Karagümrük maçında Ümit Öztürk, Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

                SÜPER LİG'DE KATAR ETKİSİ!
                Dünya Kupası'nda en çok dikkat çeken noktalardan birisi, artan uzatma dakikaları olmuştu. FIFA'nın aldığı bu flaş karar sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu aynı uygulamanın Süper Lig'de de olacağını duyurmuştu. Ve yeni uygulamanın etkileri ilk haftadan ortaya çıktı. Ligde Dünya Kupası öncesi yapılan maçlarda ortalama 8.1 dakika uzatma dakikaları oynanmıştı. Ancak geride bıraktığımız haftada 9 karşılaşmada toplam 132 dakika yani ortalama 14.6 dakika uzatma oynandı. TFF bu uygulamayı lig sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyor.

                MUHAMMED ŞENGEZER'İN SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI
                Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl uzatıldı. Turuncu-acivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

                LİVERPOOL, VİLLA'YI 3 GOLLE GEÇTİ
                İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Konuk takım 5. dakikada Muhammed Salah ve 37. dakikada Virgil van Dijk'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ev sahibi 59'da Watkins'in golü ile umutlansa da maçta son sözü Stefan Bajcetic söyledi.

                LİDER BOSTON CELTİCS MİLWAUKEE'Yİ DEVİRDİ
                NBA'de Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, en yakın takipçisi Milwaukee Bucks'ı konuk ettiği maçı 139-118 kazandı. Celtics'i galibiyete, Jayson Tatum 41 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadı. Diğer sonuçlar: New York -Philadelphia: 112-119, Dallas-LA Lakers: 124-115, Golden State-Memphis: 123-109.

                BERTOLACCİ YENİDEN KARAGÜMRÜK'TE
                Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük son olarak Kayserispor forması giyen eski oyuncusunu transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Andrea Bertolacci ile 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz" denildi.

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