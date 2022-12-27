Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya süper hediye





ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

Futbol Federasyonu Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, sahiplerine dağıtıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi madenci ailelerine 550 bin lira bağış yaptı. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gönderdiğimiz yardım miktarı 850 milyon liraydı. 100 bin liralık bu ödülü de tekrar aynı yere gönderiyoruz" dedi. Törende ödül alan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, 50 bin lirayı yine madencilere bağışladı. Kulüp başkanları dalında ödüle layık görülen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 100 bin lira teşvik ödülünü madenci ailelerine verdi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise 100 bin liralık 'En centilmen taraftar' ödülünü madencilere bağışladı.



ÖZER HURMACI BURSA İLE GÖRÜŞÜYOR

TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor'da teknik direktör İsmail Ertekin, transfer yasağı olan takıma dahil edilebilecek yegane futbolculardan olan Özer Hurmacı'nın yönetimle görüştüğünü ve katkı sağlaması halinde takıma katılacağını açıkladı. 36 yaşındaki eski futbolcu bilindiği üzere 1,5 yıl önce futbolu bırakmıştı.



BAŞAKŞEHİR EVİNDE ANTALYA'YI AĞIRLIYOR

Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak maçlarla start alacak. Günün ilk maçında Ankaragücü ile Ümraniye karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak. Yine aynı saatte Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, 15. hafta maçında Ümraniye'yi deplasmanda 3-1 yenmişti.



ADANA DEMİRSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'de sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Güney ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, "Zor bir maç olacak ama 3 puanı alan biz alacağız" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, "İstanbul'daki maçların havası başka oluyor" dedi.



YUSUF YAZICI'DAN İDMANDA GOL ŞOV

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından ara vermeden deplasmanda Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını tamamen atlatması ve goller bulması dikkat çekti. Oyuncuların moralleri üst seviyedeydi.



MASKELİ SÜVARİLER

Trabzonspor'da yüzündeki sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe maçına özel hazırlanan maske ile çıkan savunma oyuncuları Vitor Hugo ve Marc Bartra'nın performansı alkış aldı. Sahada birbirini tamamlayarak harika bir uyum içerisinde oynayan ikili, hiç hata yapmadı. Bartra, 20 ikili mücadelenin 15'ini kazanırken bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan savunma oyuncusu oldu.



BODRUM TEK ATTI 3 ALDI

Bodrumspor Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi Erdem'in 6. dakikada attığı golle 1-0 yenerek devre arasını 3 puanla kapattı. Konuk takımda 6. dakikada Üzeyir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Erdem topu ağlara gönderdi. 1-0. 25'te Göztepe'de Kvasina'nın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu önünde bulan Yunus'un vuruşunda top auta gitti. Günün diğer maçında Altınordu sahasında Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.



MATHEUS CUNHA'NIN YENİ EVİ WOLVES

İngiliz ekibi Wolverhampton, Atletico Madrid'in santrforu Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı. Cunha'yı sezon sonuna kadar kiralayan Wolves, sezon sonunda 50 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ile oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon 17 maçta forma giyerken gol atamadı.



KARTAL'IN KEYFİ YOK

Beşiktaş, Perşembe günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Oyuncuların moralleri bozuktu.



F.BAHÇE-HATAY MAÇININ HAKEMİ BARIŞ ALPER SAKA

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri dün açıklandı. Bugün oynanacak Fenerbahçe- Hatayspor maçında Barış Alper Saka düdük çalacak. Lider Galatasaray'ın Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçı ise Erkan Özdamar yönetecek. Trabzon-Karagümrük maçında Ümit Öztürk, Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.



SÜPER LİG'DE KATAR ETKİSİ!

Dünya Kupası'nda en çok dikkat çeken noktalardan birisi, artan uzatma dakikaları olmuştu. FIFA'nın aldığı bu flaş karar sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu aynı uygulamanın Süper Lig'de de olacağını duyurmuştu. Ve yeni uygulamanın etkileri ilk haftadan ortaya çıktı. Ligde Dünya Kupası öncesi yapılan maçlarda ortalama 8.1 dakika uzatma dakikaları oynanmıştı. Ancak geride bıraktığımız haftada 9 karşılaşmada toplam 132 dakika yani ortalama 14.6 dakika uzatma oynandı. TFF bu uygulamayı lig sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyor.



MUHAMMED ŞENGEZER'İN SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI

Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl uzatıldı. Turuncu-acivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



LİVERPOOL, VİLLA'YI 3 GOLLE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Konuk takım 5. dakikada Muhammed Salah ve 37. dakikada Virgil van Dijk'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ev sahibi 59'da Watkins'in golü ile umutlansa da maçta son sözü Stefan Bajcetic söyledi.



LİDER BOSTON CELTİCS MİLWAUKEE'Yİ DEVİRDİ

NBA'de Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, en yakın takipçisi Milwaukee Bucks'ı konuk ettiği maçı 139-118 kazandı. Celtics'i galibiyete, Jayson Tatum 41 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadı. Diğer sonuçlar: New York -Philadelphia: 112-119, Dallas-LA Lakers: 124-115, Golden State-Memphis: 123-109.



BERTOLACCİ YENİDEN KARAGÜMRÜK'TE

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük son olarak Kayserispor forması giyen eski oyuncusunu transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Andrea Bertolacci ile 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz" denildi.

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