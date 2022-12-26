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    • Spor
    • 26.12.2022 16:42
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    • 26.12.2022 16:54
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    Dünya onları alkışladı! Fransız gazetesi L'Equipe listeyi yayınladı: İşte 2022'nin altın karması

    Fransız gazetesi L'Equipe gazetesi futbolda 2022 yılının en başarılı 11'ini seçti. Listede Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema ve Dünya Kupası'nın gol kralı Kylian Mbappe yer aldı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber! Liste ortaya çıktı

    2022 yılının bitmesine sayılı günler kala dünyaca ünlü Fransız gazetesi L'Equipe, bu senenin en iyi 11 futbolcusunu seçti. Listeye Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldızların fazlalığı dikkatleri çekti.

    En iyi 11'in kalesinde Real Madrid'in başarılı eldiveni Courtios yer aldı. Belçikalı kaleci, yılın kalecisi ödülüne France Football Dergisi tarafından layık görülmüştü. Courtios, 2022 yılında La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

    Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker, 2022 listesine sağ bek kontenjanından dahil oldu. Premier Lig'de forma giyen oyuncuların en beğendiği sağ bek olan İngiliz futbolcu, takımının lig şampiyonluğunda etkiliydi.

        Son yılların en iyi stoperi olarak gösterilen Virgil Van Dijk, Hollanda ile Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Liverpool'un yıldızı, hala çalım atması en zor stoperlerin başında geliyor.

        KATAR'DA YILDIZINI PARLATTI
        1 Temmuz 2021'de Dinamo Zagreb'den Alman ekibi RB Leipzig'e 18.8 milyon Euro'ya giden Josko Gvardiol'ün Mart 2022'de piyasa değeri 30 milyon Euro'ydu. 20 yaşındaki futbolcu Hırvatistan Milli Takımı ile başarılı bir Dünya Kupası serüveni geçirdikten sonra değeri 75 milyon Euro'ya yükseldi. Şu anda dev kulüpler peşine takan Gvardiol, L'Equipe'in en iyi 11'ine girmeyi başardı.

        Milan'ın Fransız sol beki Theo Hernandez, Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla adından söz ettirdi. 25 yaşındaki futbolcu, Katar'da 6 maça çıkarken 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı ve L'Equipe'in kadrosunda yer aldı.

            Kevin De Bruyne

            Hırvatistan Milli Takımı'nda rekorları parçalayan 37 yaşındaki Luka Modric, Ağustos 2022'de Real Madrid'den Manchester United'a 70 milyon Euro'ya giden ve Brezilya Milli Takımı ile Katar'da oynayan Casemiro ve Manchester City'nin süper yıldızı Kevin De Bruyne en iyi 11'in orta sahasını oluşturdu.

            Luka Modric

            Casemiro

                Henüz 24 yaşında olmasına rağmen iki kez üst üste Dünya Kupası'nda final oynayan Kylian Mbappe, Katar'da attığı 8 golle turnuvanın gol kralı oldu. Fransızların altın çocuğu, listeye dahil oldu.

                2021-2022 sezonunda Real Madrid'in lig ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçların mimarı olan Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmıştı. 35 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nı kaçırsa da listeye girdi.

                Dünya Kupası'nı kazanarak tüm zamanların en iyisi (Goat) unvanını alan Lionel Messi'nin altın karmaya seçilmesi artık sıraladanlaştı...

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                Haberler Spor Dünya onları alkışladı! Fransız gazetesi L'Equipe listeyi yayınladı: İşte 2022'nin altın karması
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