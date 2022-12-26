Dünya onları alkışladı! Fransız gazetesi L'Equipe listeyi yayınladı: İşte 2022'nin altın karması

KATAR'DA YILDIZINI PARLATTI

1 Temmuz 2021'de Dinamo Zagreb'den Alman ekibi RB Leipzig'e 18.8 milyon Euro'ya giden Josko Gvardiol'ün Mart 2022'de piyasa değeri 30 milyon Euro'ydu. 20 yaşındaki futbolcu Hırvatistan Milli Takımı ile başarılı bir Dünya Kupası serüveni geçirdikten sonra değeri 75 milyon Euro'ya yükseldi. Şu anda dev kulüpler peşine takan Gvardiol, L'Equipe'in en iyi 11'ine girmeyi başardı.