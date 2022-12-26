Dünya onları alkışladı! Fransız gazetesi L'Equipe listeyi yayınladı: İşte 2022'nin altın karması

2022 yılının bitmesine sayılı günler kala dünyaca ünlü Fransız gazetesi L'Equipe, bu senenin en iyi 11 futbolcusunu seçti. Listeye Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldızların fazlalığı dikkatleri çekti.
En iyi 11'in kalesinde Real Madrid'in başarılı eldiveni Courtios yer aldı. Belçikalı kaleci, yılın kalecisi ödülüne France Football Dergisi tarafından layık görülmüştü. Courtios, 2022 yılında La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.
Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker, 2022 listesine sağ bek kontenjanından dahil oldu. Premier Lig'de forma giyen oyuncuların en beğendiği sağ bek olan İngiliz futbolcu, takımının lig şampiyonluğunda etkiliydi.