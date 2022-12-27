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    • 27.12.2022 12:59
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    • 27.12.2022 13:00
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    İtalyan basınından bomba iddia: Lazio’nun hedefi Caner Erkin!

    Son dakika transfer haberleri! Caner Erkin ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Caner Erkin’in ismi Lazio ile geçiyor

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Lazio’nun hedefi Caner Erkin!

    Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesini sonlandıran Caner Erkin ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

    İstanbul ekibiyle yollarını ayıran yıldız oyuncunun ismi geçtiğimiz günlerde Getafe, Cadiz ve Mallorca ile anılmıştı.

    İTALYAN BASININDAN LAZIO İDDİASI
    İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Caner Erkin'in ismi Lazio ile geçiyor. İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncunun menajeri ile Lazio görüşme halinde. Caner Erkin, daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter'de forma giymişti.

        34 yaşındaki sol bek, Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı ve takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Caner Erkin bu performansıyla Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvede yer aldı. Yıldız futbolcu kariyerinde 548 karşılaşmada görev alırken 37 gol ve 115 asiste imza attı. Türk Milli Takımı'nda 63 maçta 2 gol attı.

        Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. Bilindiği gibi Beşiktaş sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırmak istiyor. Onun yerine ise tecrübeli bir sol bek bakıyor. Galatasaray'ın ise Patrick van Aanholt'un yabancı olması, Kazımcan Karataş'ın da şok sakatlığı nedeniyle Caner Erkin'i gündemine aldığı belirtilmişti.

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