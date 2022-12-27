İtalyan basınından bomba iddia: Lazio’nun hedefi Caner Erkin!

Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesini sonlandıran Caner Erkin ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
İstanbul ekibiyle yollarını ayıran yıldız oyuncunun ismi geçtiğimiz günlerde Getafe, Cadiz ve Mallorca ile anılmıştı.
İTALYAN BASININDAN LAZIO İDDİASI
İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Caner Erkin'in ismi Lazio ile geçiyor. İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncunun menajeri ile Lazio görüşme halinde. Caner Erkin, daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter'de forma giymişti.