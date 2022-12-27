İtalyan basınından bomba iddia: Lazio’nun hedefi Caner Erkin!

Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. Bilindiği gibi Beşiktaş sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırmak istiyor. Onun yerine ise tecrübeli bir sol bek bakıyor. Galatasaray'ın ise Patrick van Aanholt'un yabancı olması, Kazımcan Karataş'ın da şok sakatlığı nedeniyle Caner Erkin'i gündemine aldığı belirtilmişti.

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