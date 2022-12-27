Beşiktaş’ta istediği çıkışı yakalayamayan Şenol Güneş’ten sürpriz hamle





Yönetimin 4 yıldızla önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Şenol Güneş'in performanslarından rahatsız olduğu oyuncuların Ocak ayında takımdan gönderilip gönderilmeyeceği ise bu görüşmelerin ardından belli olacak. Takıma geldiği günden beri bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Dele Alli, Gaziantep ile oynanan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Diğer 3 isim ise Gaziantep deplasmanında ortaya koydukları performansla taraftarların eleştiri odağı haline geldi.