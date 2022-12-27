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    Beşiktaş’ta istediği çıkışı yakalayamayan Şenol Güneş’ten sürpriz hamle

    Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, performansları tartışılan Welinton, Dele Alli, Muleka ve N’Koudou için yönetime olumsuza rapor sundu.

    Faturayı yıldızlara kesti

    Beşiktaş, Gaziantep'te hem 2 puan bıraktı hem de ilerleyen haftalar için karamsar bir tablo çizdi. Siyah-Beyazlı camia kötü futbol nedeniyle takıma eleştirilerde bulundu. Siyah-Beyazlılar'a istediği çıkışı yakalatamayan Şenol Güneş'in Gaziantep maçı sonrası yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği orta çıktı. Tecrübeli teknik adamın, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye 4 futbolcu için olumsuz rapor sunduğu öğrenildi.



    Bu isimlerin ise Brezilyalı stoper Welinton, İngiliz orta saha Dele Alli, Muleka ve N'Koudou olduğu belirtildi.



    Yönetimin 4 yıldızla önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Şenol Güneş'in performanslarından rahatsız olduğu oyuncuların Ocak ayında takımdan gönderilip gönderilmeyeceği ise bu görüşmelerin ardından belli olacak. Takıma geldiği günden beri bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Dele Alli, Gaziantep ile oynanan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Diğer 3 isim ise Gaziantep deplasmanında ortaya koydukları performansla taraftarların eleştiri odağı haline geldi.
        Havuzlu Park
        Haberler Spor Beşiktaş’ta istediği çıkışı yakalayamayan Şenol Güneş’ten sürpriz hamle
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