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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’e İtalya’dan talip var

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’e İtalya’dan talip var

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Valentin Rosier ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan ekibi Monza'nın Siyah-Beyazlılar'ın sağ kanat oyuncusu Valentin Rosier için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
27.12.2022 12:48 - Son Güncelleme: 27.12.2022 12:48
Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’ê İtalya’dan talip var

TMW'nin haberine göre İtalyan ekibinin Ocak ayı transfer döneminde Rosier için Siyah-Beyazlılar ile masaya oturacağı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’ê İtalya’dan talip var

Bilindiği gibi Şenol Güneş, teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra Fransız oyuncu Rosier ile masaya oturmuş ve yıldız isimle toplantı gerçekleştirmişti. Tecrübeli teknik adamın bu toplantıda Rosier'i disiplinsiz davranışları nedeniyle uyarmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’ê İtalya’dan talip var

Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rosier'in gönderilmesini istediği belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın Ocak ayında Güneş'in isteğini yerine getirip getirmeyeceği ise merak konusu.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’ê İtalya’dan talip var

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Valentin Rosier, bu sezon 15 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist üretti.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’ê İtalya’dan talip var

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Rosier için Beşiktaş 4.8 milyon Euro bonservis ödemişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’ê İtalya’dan talip var

Dijon ve Sporting Lizbon gibi takımların da formasını giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde 168 karşılaşmada 6 gol atarken 22 asiste imza attı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’ê İtalya’dan talip var

Beşiktaş'ta 91 maçta forma giyen Rosier, 5 gol ve 15 asistle 21 gole katkıda bulundu.

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