Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’e İtalya’dan talip var
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Valentin Rosier ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan ekibi Monza'nın Siyah-Beyazlılar'ın sağ kanat oyuncusu Valentin Rosier için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.
TMW'nin haberine göre İtalyan ekibinin Ocak ayı transfer döneminde Rosier için Siyah-Beyazlılar ile masaya oturacağı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.
Bilindiği gibi Şenol Güneş, teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra Fransız oyuncu Rosier ile masaya oturmuş ve yıldız isimle toplantı gerçekleştirmişti. Tecrübeli teknik adamın bu toplantıda Rosier'i disiplinsiz davranışları nedeniyle uyarmıştı.
Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rosier'in gönderilmesini istediği belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın Ocak ayında Güneş'in isteğini yerine getirip getirmeyeceği ise merak konusu.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Valentin Rosier, bu sezon 15 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist üretti.