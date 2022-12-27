Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik Direktör Şenol Güneş ile yıldızları bir türlü barışmamıştı! Valentin Rosier’e İtalya’dan talip var

Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rosier'in gönderilmesini istediği belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın Ocak ayında Güneş'in isteğini yerine getirip getirmeyeceği ise merak konusu.