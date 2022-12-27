Çizme basını, forvet arayan Galatasaray'la ilgili çok flaş bir iddiayı ortaya attı





BEKLENTİLERİN ALTINDA

Ardından Roma ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Belotti şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Çizme basını, "Belotti'nin sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona eriyor. Uzatma olasılığı var ama her şey ona bağlı. Ancak talipler de eksik değil. Fiorentina ve Galatasaray yoğun bir şekilde Belotti ile ilgilenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 29 yaşındaki İtalyan forvet, Roma'da bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol attı. golcü futbolcu geçen sezon ise 23 karşılaşmada görev alırken 8 gol ve 1 asistle 9 gole katkıda bulunmuştu.