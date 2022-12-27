Cimbom’a 662 gün sonra liderliği getiren Gomis adını Süper Lig tarihine de yazdırdı





MUHTEŞEM BİR ORTALAMA YAKALADI

0.74'lük müthiş bir ortalama yakalayan Fransız yıldız böylece tarihe geçti. Gomis, Süper Lig'de 1 sezondan fazla oynayan yabancı forvetler dikkate alındığında, gol ortalaması en yüksek isim olmayı başardı. Tecrübeli yıldızı, Trabzonspor formasıyla 95 maçta 62 gol atan ve 0,65 ortalama yakalayan Shota Arveladze izledi. Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük'te 92 lig maçında 60 kez ağları sarsan Mbaye Diagne de 0,65 ortalama ile Gürcü yıldızı takip etti. Bafetimbi Gomis elde ettiği bu büyük başarı ile Süper Lig'de forma giyen çok sayıda önemli ismi de solladı. Viorel Moldovan, Pierre van Hooijdonk, Alex de Souza, Samuel Eto'o ve Radamel Falcao, Fransız forvetin geride bıraktığı yıldızlar arasında yer aldı.