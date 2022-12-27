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    Cimbom’a 662 gün sonra liderliği getiren Gomis adını Süper Lig tarihine de yazdırdı

    Bu sezon 6 kez ağları sarsan Bafetimbi Gomis, Süper Lig kariyerinde 59 maçta 44 gole ulaştı. Böylece maç başına 0,74 ortalama ile ligde 1 sezondan fazla oynayan yabancı forvetler dikkate ıanldığında zirveye çıktı. Fransız yıldız Şota, Van Hooijdonk, Alex, Eto’o ve Falcao gibi yıldızları solladı.

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    Cimbom evinde İstanbulspor'u 2-1 yenip ligin zirvesine çıkarken, maça damgasını vuran isim Bafetimbi Gomis oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 37 yaşındaki forveti 2 golle galibiyeti getirirken, aynı zamanda çok önemli bir istatistiğe de imzasını attı. Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 kez ağları sarsan Gomis, lig kariyerinde ise 59 maçta 44 gole ulaştı.



    MUHTEŞEM BİR ORTALAMA YAKALADI
    0.74'lük müthiş bir ortalama yakalayan Fransız yıldız böylece tarihe geçti. Gomis, Süper Lig'de 1 sezondan fazla oynayan yabancı forvetler dikkate alındığında, gol ortalaması en yüksek isim olmayı başardı. Tecrübeli yıldızı, Trabzonspor formasıyla 95 maçta 62 gol atan ve 0,65 ortalama yakalayan Shota Arveladze izledi. Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük'te 92 lig maçında 60 kez ağları sarsan Mbaye Diagne de 0,65 ortalama ile Gürcü yıldızı takip etti. Bafetimbi Gomis elde ettiği bu büyük başarı ile Süper Lig'de forma giyen çok sayıda önemli ismi de solladı. Viorel Moldovan, Pierre van Hooijdonk, Alex de Souza, Samuel Eto'o ve Radamel Falcao, Fransız forvetin geride bıraktığı yıldızlar arasında yer aldı.



    GOMIS 2. KEZ TARİH YAZIYOR!
    İlk olarak 2017-18 sezonunda Galatasaray formasını giyen Gomis attığı 29 golle krallık koltuğuna oturmuştu. Fransız yıldız aynı zamanda Alex'i sollayıp ligde 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da eline almıştı.



        ÖNÜNDE SADECE 2 İSİM KALDI
        Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 gole ulaşan Bafetimbi Gomis kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı konumunda. Fransız yıldızın önünde 61 gollü Milan Baros ve 73 golle Gheorghe Hagi yer alıyor.



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        Haberler Spor Cimbom’a 662 gün sonra liderliği getiren Gomis adını Süper Lig tarihine de yazdırdı
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