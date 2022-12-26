Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

Fransız yıldız son 7 sezonda Marsilya, Galatasaray ve Al Hilal maçlarında 243 maçta 183 gole imza attı. Son 7 sezondaki performansıyla maç başına 1.3 gol ortalaması ile mücadele ediyor. Gomis bu süreçte ayrıca 29 da asist üretti.