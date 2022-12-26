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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis,, son dönemde attığı gollerle dikkat çekiyor. Mauro Icardi, Haris Seferovic, Dries Mertens gibi golcülere sahip olan Galatasaray'da Gomis attığı gollerle bir adım önde duruyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Gomis, İstanbulspor maçında attığı iki golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
26.12.2022 11:23 - Son Güncelleme: 26.12.2022 11:23
Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

Fransız yıldız son 7 sezonda Marsilya, Galatasaray ve Al Hilal maçlarında 243 maçta 183 gole imza attı. Son 7 sezondaki performansıyla maç başına 1.3 gol ortalaması ile mücadele ediyor. Gomis bu süreçte ayrıca 29 da asist üretti.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

Tarihin en golcü Fransız futbolcularına baktığımız zaman ise ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Dünya futbolunun en önemli santraforları arasında yer alan Karim Benzema 432 golle zirvede yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

Onu 411 golle Thierry Henry takip ediyor. 3.'lükte ise Milan'ın eski golcüsü Papin var. Efsane golcünün 372 golü var.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

345 gole ulaşan Gomis, en golcü Fransız futbolcuları sıralamasında 6. sırada bulunuyor. 5. basamaktaki Michel Platini'nin 345 golü var. Gomis 14 gol daha atması durumunda efsane oyuncuyu geride bırakacak.

Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın Fransız yıldızı bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. İlk 6 haftada 4 kez fileleri havalandırarak Sarı-Kırmızılılar'ın sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak 6 gole ulaştı.

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