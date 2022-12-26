Son dakika Galatasaray haberleri... Bafetimbi Gomis gollere Fransız kalmıyor! Dikkat çeken istatistik
Galatasaray'ın 37 yaşındaki Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis,, son dönemde attığı gollerle dikkat çekiyor. Mauro Icardi, Haris Seferovic, Dries Mertens gibi golcülere sahip olan Galatasaray'da Gomis attığı gollerle bir adım önde duruyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Gomis, İstanbulspor maçında attığı iki golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
26.12.2022 11:23 - Son Güncelleme: 26.12.2022 11:23
Fransız yıldız son 7 sezonda Marsilya, Galatasaray ve Al Hilal maçlarında 243 maçta 183 gole imza attı. Son 7 sezondaki performansıyla maç başına 1.3 gol ortalaması ile mücadele ediyor. Gomis bu süreçte ayrıca 29 da asist üretti.
345 gole ulaşan Gomis, en golcü Fransız futbolcuları sıralamasında 6. sırada bulunuyor. 5. basamaktaki Michel Platini'nin 345 golü var. Gomis 14 gol daha atması durumunda efsane oyuncuyu geride bırakacak.
Galatasaray'ın Fransız yıldızı bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. İlk 6 haftada 4 kez fileleri havalandırarak Sarı-Kırmızılılar'ın sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak 6 gole ulaştı.