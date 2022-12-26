Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Derbiyi 2-0 kaybetmesi ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı

    Süper Lig’in en golcü takımı F.Bahçe’nin Konya, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında sadece 1 gol atabilmesi ciddi bir sorun olarak göze çarpıyor.

    Kırmızı alarm

    Fenerbahçe'nin derbide Trabzonspor'a 2-0 kaybetmesi ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. 36 golle ligin en golcü takımı olan Sarı-Lacivertliler; Konya, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon maçlarında sadece 1 gol atarken diğer oynadığı karşılaşmalarda rakip ağlara 35 gol bıraktı.



    TEK GOL BAŞAKŞEHİR'E
    Kanarya söz konusu 4 maçta Konyaspor'a 1-0 yenilirken Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. Medipol Başakşehir engelini Rossi'nin son anlardaki harika golüyle geçen Sarı-Lacivertli ekip son oynadığı Trabzonspor maçından ise 2-0 yenik ayrılan taraf olmuştu.



    BİR DERBİ DAHA VAR
    4 maçta alınan bu skorlar da Fenerbançe'nin ligin güçlü takımlarına karşı oynadığı maçlarda yaşadığı ciidi bir sorun olarak göze çarpıyor. Sarı-Lacivertli takımın önünde oynacağı Galatasaray derbisinin sonucu merak edilirken Teknik Direktör Jorge Jesus'un bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu.
        Annelere destek arttı
        Haberler Spor Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Derbiyi 2-0 kaybetmesi ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı
            SON DAKİKA