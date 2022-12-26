Fenerbahçe'nin derbide Trabzonspor'a 2-0 kaybetmesi ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. 36 golle ligin en golcü takımı olan Sarı-Lacivertliler; Konya, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon maçlarında sadece 1 gol atarken diğer oynadığı karşılaşmalarda rakip ağlara 35 gol bıraktı.
BİR DERBİ DAHA VAR
4 maçta alınan bu skorlar da Fenerbançe'nin ligin güçlü takımlarına karşı oynadığı maçlarda yaşadığı ciidi bir sorun olarak göze çarpıyor. Sarı-Lacivertli takımın önünde oynacağı Galatasaray derbisinin sonucu merak edilirken Teknik Direktör Jorge Jesus'un bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu.