



BİR DERBİ DAHA VAR

4 maçta alınan bu skorlar da Fenerbançe'nin ligin güçlü takımlarına karşı oynadığı maçlarda yaşadığı ciidi bir sorun olarak göze çarpıyor. Sarı-Lacivertli takımın önünde oynacağı Galatasaray derbisinin sonucu merak edilirken Teknik Direktör Jorge Jesus'un bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu.