Konyaspor ve Alanyaspor yenişemedi! (Konyaspor 2-2 Alanyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)





İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

64'üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cavaleiro'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde Furkan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



74'üncü dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Candeias'ın şutunda meşin yuvarlak Calvo'nun eline çarpınca, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.



76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan'ın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



90+8'inci dakikada ceza sahasında Uche'nin kafa pasında, altıpas içinde topa yükselen Diouf, kaleci Runarsson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hadziahmetovic'in penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Runarsson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir



HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara



KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 88 Kahraman), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 68 Diouf), Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Bruno Paz) Bytyqi (Dk. 76 Muric), Muhammet Demir (Dk. 88 Uche)



ALANYASPOR: Runarsson - Oğuz (Dk. 88 Balkovec), Fatih, Furkan, Pereira (Dk.58 Yusuf), Fer, Umut (Dk. 74 Doumbia), Lusamba, Efkan (Dk.58 Cavaleiro), Ferhat (Dk.58 Daniel Candeias), Ahmed Hassan



GOLLER: Dk. 21 (P) ve Dk. 90+8 (P) Hadziahmetovic (Konyaspor) - Dk. 64 Furkan, Dk. 76 Ahmed Hassan (P) (Alanyaspor)



SARI KARTLAR: Calvo, Uche, Adil (Konyaspor) - Ahmed Hassan, Doumbia, Ferhat, Bolkavec, (Alanyaspor)



