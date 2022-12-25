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    • Spor
    • 25.12.2022 18:34
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    • 25.12.2022 18:36
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    Konyaspor ve Alanyaspor yenişemedi! (Konyaspor 2-2 Alanyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve mücadelenin dakika dakika özeti...

    takvim.com.tr
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    Konya’da puanlar paylaşıldı!

    Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi ve taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Furkan Bayır ve Ahmed Hassan'dan geldi.



    Konyaspor'un gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere 2 golü de Hadziahmetovic kaydetti.

    Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 18 puana yükseldi. Konyaspor ise 22 puana çıktı.




    MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
    18'inci dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği top Furkan'ın eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

    21'nci dakikada Hadziahmetoavic'in penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        64'üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cavaleiro'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde Furkan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

        74'üncü dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Candeias'ın şutunda meşin yuvarlak Calvo'nun eline çarpınca, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

        76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan'ın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

        90+8'inci dakikada ceza sahasında Uche'nin kafa pasında, altıpas içinde topa yükselen Diouf, kaleci Runarsson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hadziahmetovic'in penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Runarsson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

        STAT: Medaş Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

        KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 88 Kahraman), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 68 Diouf), Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Bruno Paz) Bytyqi (Dk. 76 Muric), Muhammet Demir (Dk. 88 Uche)

        ALANYASPOR: Runarsson - Oğuz (Dk. 88 Balkovec), Fatih, Furkan, Pereira (Dk.58 Yusuf), Fer, Umut (Dk. 74 Doumbia), Lusamba, Efkan (Dk.58 Cavaleiro), Ferhat (Dk.58 Daniel Candeias), Ahmed Hassan

        GOLLER: Dk. 21 (P) ve Dk. 90+8 (P) Hadziahmetovic (Konyaspor) - Dk. 64 Furkan, Dk. 76 Ahmed Hassan (P) (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Calvo, Uche, Adil (Konyaspor) - Ahmed Hassan, Doumbia, Ferhat, Bolkavec, (Alanyaspor)
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