Konyaspor ve Alanyaspor yenişemedi! (Konyaspor 2-2 Alanyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi ve taraflar sahada birer puanla ayrıldı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Furkan Bayır ve Ahmed Hassan'dan geldi.
Konyaspor'un gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere 2 golü de Hadziahmetovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 18 puana yükseldi. Konyaspor ise 22 puana çıktı.
MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
18'inci dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği top Furkan'ın eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
21'nci dakikada Hadziahmetoavic'in penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.