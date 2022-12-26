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    Eleştirilerden Jorge Jesus da nasibini aldı! Aykut Kocaman’ı Jesus’un saçlarıyla photoshopladılar

    Eleştirilerden Jorge Jesus da nasibini aldı. Bir taraftar, “Ktriik maçlarda Jesus” diyerek Aykut Kocaman’ı Jesus’un saçlarıyla photoshop’ladı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberler...

    Oklar ilk kez Jesus’a döndü

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, takım 10 kişi kalmasına rağmen yenilginin sebebini oynanan kötü futbola bağlarken eleştirilerden Jorge Jesus da nasibini aldı. Bir taraftar ise Aykut Kocaman'ın resmini Jesus'un saçlarıyla birlikte kullanarak "Kritik maçlarda Jesus" yorumunu yaptı. Sanal alemlerde şu yorumlar yapıldı: "Değişikliler kırmızı çıkmadan önce yapılmalıydı.", "Hakemler Fenerbahçe'nin temaslı futbolunu cezalandırmak istiyor. Jesus bunu görmeli.", "İsabetli şut atamadan maçı bitirmenin izahı olamaz."



    HATAY İÇİNSTART VERİLDİ
    Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de konuk edeceği Hatayspor maçının hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ara vermeden başladı. Trabzon derbisinde 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğerleri 1.5 saat süren bir antrenman yaptı. Fenerbahçe, Hatay maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve kampa girecek.



    ADANA GÜMRÜK'Ü GEÇTİ
    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Karagümrük'ü konuk eden Adana Demirspor rakibini 2-1 mağlup etti. 11. dakikada Emre Akbaba'nın uzaktan çektiği şutta kaleci Batuhan'ın yaptığı hata ile öne geçti. 19'da konuk takım Borini ile eşitliği sağladı. 43'te Emre Akbaba tekrar sahne aldı. Çalımlarla ceza sahasına giren oyuncunun çektiği şut Karagümrük ağlarıyla buluştu.



        3 PENALTI VAR KAZANAN YOK
        Süper Lig'de Konyaspor sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Konyaspor 22'de Hadziahmetovic'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 55'te Furkan skoru eşitledi. 78'de Alanya Hassan'ın penaltısıyla öne geçti. 90+10'da Hadziahmetovic penaltıyla skoru eşitledi.



        FENER SÖNDÜ ŞAMPİYON DÖNDÜ
        Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk yarışondaki varlığını hissettirdi. Trabzon'da yerel gazeteler, Bordo- Mavili ekibin bu galibiyetine geniş yer ayırdı.



        FENER'I AĞLATA AĞLATA YENDİK
        Karadeniz Günebakış Gazetesi, "Kusursuz Fırtına" başlığı ile duyurduğu haberde, "Trabzon sahada, taraftar tribünde şov yaptı. Trabzon'dan çıkış yok" derken, Taka Gazetesi, "Alnınızdan öpüldünüz" ve "Fener söndü, şampiyon döndü", Karadeniz Gazetesi de "Fener'i ağlata ağlata yendik" başlığını kullandı.



            FIRTINA ARA VERMEDİ
            Trabzonspor, Çarşamba günü deplasmanda Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.



            LİDER EYÜPSPOR'A KEÇİÖREN FRENİ
            Spor toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, 19. hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı ve rakibine 2-1 yenildi. En son 4. haftada Bodrumspor'a 3-0 kaybeden İbrahim Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor, 3 ay 22 gün sonra ligde bir yenilgi almış oldu.

            BABEL ATTI AMA...
            Maçta ev sahibinin gollerini 61'de Erkam Reşmen ile 71'de Melih İnan atarken, Eyüpspor'un tek golünü ise 6. dakikada Ryan Babel kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü 32 puana ulaştı. Eyüpspor da 38 puanda kaldı. Günün diğer maçında Boluspor Erzurumspor'u 3-1 yendi.

            GUARDıOLA, BELLİNGHAM'I İSTİYOR
            Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Real Madrid ve Liverpool ile anılan Jude Bellingham'ı kadrosunda görmek istiyor. Alman ekibi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki oyuncuya, şimdilik 110 milyon Euro değer biçiliyor.

            STEPHEN CURRY 2 HAFTA DAHA YOK
            NBA'de sol omzundaki kısmi çıkık sonrası 4 maç kaçıran Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin durumu belli oldu. 14 Aralık'tan beri parkelerden uzak kalan Curry, 2 hafta daha forma giyemeyecek.

            ÖZER HURMACI İÇİN BURSA İDDİASI
            Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi büyük kulüplerde forma giyen Özer Hurmacı, 1,5 yıl önce bıraktığı futbola geri dönme sinyali verdi. 36 yaşındaki eski futbolcu, 2. Lig'de zor günler geçiren eski takımı Bursaspor'a geri döneceğini açıkladı. Hurmacı konu ile ilgili kulüp başkanı ile görüşme yaptığını bildirdi.

            ÖNCÜ'NÜN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK
            Milli motosikletçi Can Öncü, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Milli sporcu, "Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. 2022'de dünya üçüncüsü oldum. 2023'te dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

            BÜYÜKÇEKMECE CRAFFORD'LA GÜLDÜ
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece konuk olduğu Konyaspor'u 85-75 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde Crafford kaydettiği 19 sayı ile galibiyette başrol oynadı. Ev sahibinde Eddie'nin 19 sayısı ise yenilgiyi önleyemedi. Günün diğer maçında Bahçeşehir Koleji Manisa'yı 89-81 yendi.

            FENERBAHÇE BEKO EFES'İ AĞIRLIYOR
            Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 12. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19.00'da start alacak. Fenerbahçe Beko'nun ligde 11. maçta 9 galibiyeti var. Konuk takım ise oynadığı 11 maçta 8 galibiyet elde etti.


            İSMAİL'E 'HAZIR OL" EMRİ
            Trabzonspor derbisinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo'nun yerine Hatay maçında İsmail Yüksek'e görev çıktı. Teknik direktör Jesus'un İsmail Yüksek'i orta sahada Willian Arao ile birlikte oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Portkekizli teknik adamın Hatay maçına da üçlü defansla çıkmayı planladığı ifade ediliyor Savunmanın solunda ise Lincoln'u tercih edebileceği gelen haberler arasında.

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            Haberler Spor Eleştirilerden Jorge Jesus da nasibini aldı! Aykut Kocaman’ı Jesus’un saçlarıyla photoshopladılar
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