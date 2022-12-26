Eleştirilerden Jorge Jesus da nasibini aldı! Aykut Kocaman’ı Jesus’un saçlarıyla photoshopladılar





LİDER EYÜPSPOR'A KEÇİÖREN FRENİ

Spor toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, 19. hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı ve rakibine 2-1 yenildi. En son 4. haftada Bodrumspor'a 3-0 kaybeden İbrahim Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor, 3 ay 22 gün sonra ligde bir yenilgi almış oldu.



BABEL ATTI AMA...

Maçta ev sahibinin gollerini 61'de Erkam Reşmen ile 71'de Melih İnan atarken, Eyüpspor'un tek golünü ise 6. dakikada Ryan Babel kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü 32 puana ulaştı. Eyüpspor da 38 puanda kaldı. Günün diğer maçında Boluspor Erzurumspor'u 3-1 yendi.



GUARDıOLA, BELLİNGHAM'I İSTİYOR

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Real Madrid ve Liverpool ile anılan Jude Bellingham'ı kadrosunda görmek istiyor. Alman ekibi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki oyuncuya, şimdilik 110 milyon Euro değer biçiliyor.



STEPHEN CURRY 2 HAFTA DAHA YOK

NBA'de sol omzundaki kısmi çıkık sonrası 4 maç kaçıran Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin durumu belli oldu. 14 Aralık'tan beri parkelerden uzak kalan Curry, 2 hafta daha forma giyemeyecek.



ÖZER HURMACI İÇİN BURSA İDDİASI

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi büyük kulüplerde forma giyen Özer Hurmacı, 1,5 yıl önce bıraktığı futbola geri dönme sinyali verdi. 36 yaşındaki eski futbolcu, 2. Lig'de zor günler geçiren eski takımı Bursaspor'a geri döneceğini açıkladı. Hurmacı konu ile ilgili kulüp başkanı ile görüşme yaptığını bildirdi.



ÖNCÜ'NÜN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Milli motosikletçi Can Öncü, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Milli sporcu, "Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. 2022'de dünya üçüncüsü oldum. 2023'te dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.



BÜYÜKÇEKMECE CRAFFORD'LA GÜLDÜ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece konuk olduğu Konyaspor'u 85-75 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde Crafford kaydettiği 19 sayı ile galibiyette başrol oynadı. Ev sahibinde Eddie'nin 19 sayısı ise yenilgiyi önleyemedi. Günün diğer maçında Bahçeşehir Koleji Manisa'yı 89-81 yendi.



FENERBAHÇE BEKO EFES'İ AĞIRLIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 12. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19.00'da start alacak. Fenerbahçe Beko'nun ligde 11. maçta 9 galibiyeti var. Konuk takım ise oynadığı 11 maçta 8 galibiyet elde etti.



İSMAİL'E 'HAZIR OL" EMRİ

Trabzonspor derbisinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo'nun yerine Hatay maçında İsmail Yüksek'e görev çıktı. Teknik direktör Jesus'un İsmail Yüksek'i orta sahada Willian Arao ile birlikte oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Portkekizli teknik adamın Hatay maçına da üçlü defansla çıkmayı planladığı ifade ediliyor Savunmanın solunda ise Lincoln'u tercih edebileceği gelen haberler arasında.