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    Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe daha fazla direnemedi

    Trabzonspor ile oynadığı son 10 maçta 6. kez kırmızı kart yiye nKanarya, bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı. Fenerbahçe 6 maçta 4 yenilgi 2, beraberlikle ayrıldı.

    Kırmızı kabusu!

    Fenerbahçe'nin kırmızı kart kabusu sürüyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de 3. kez 10 kişi kaldı. Bu kartların tamamı da üst üste oynanan maçlarda yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor'u 1-0 yenmişti fakat Giresun'a 2-1 kaybettikten sonra Trabzonspor'a da 2-0 mağlup oldu.



    TRABZON MAÇLARI HIRÇIN GEÇİYOR
    Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor ile yaptığı son 10 maçında kırmızı kartlar uçuştu. Kanarya rakibine karşı çıktığı son 10 maçta 6 kez 10 kişi kaldı ve 6 maçın hiçbirini kazanamadı.



    2021'DEN BERİ KAZANAMIYOR
    Kanarya 10 kişi oynadığı 6 maçta 4 yenilgi yaşarken, sahadan 2 kez beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Bordo-Mavililer'i 28 Şubat 2021'den beri mağlup edemiyor.



        AVRUPA'DA DA AYNISI OLDU
        Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da 11 maça çıkarken sadece 1'inde yenilgi yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Dinamo Kiev'e 1-0 yenilen Kanarya o maçta da 10 kişi kalmıştı.



        SZALAI'NİN ÇABASI YETMEDİ
        Kritik maçta en çok pas isabeti yapan futbolcu Attila Szalai oldu. Macar savunmacı, 54 pasın 41'inde isabet sağladı. Başarılı oyuncu, "Kazanmaya gelmiştik, Crespo'nun atılması bizi etkiledi. Önümüzdeki maçları kazanacağız" dedi.



        EKSİK OLMAK BİZİ ÖLDÜRÜYOR!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 2-0 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "11'e 11 oynanırken iyiydik. Kırmızıdan sonra her şey değişti. 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandılar. Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada Batshuayi ve Crespo'yu çıkaracaktık" dedi. Tecrübeli hoca kırmızı kart ile ilgili ise, "1 kişi eksik olmak ölümcül oluyor ve her şey bizim için daha zor oluyor" değerlendirmesini yaptı.



            MÜCADELE ETTİK AMA YETMEDİ
            Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan zor bir maç oldu. Mücadelemizi gösterdik. Önümüzde yakın zamanda oynayacağımız bir maç var. Ona iyi hazırlanıp galibiyet almak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.



            MERT HAKAN'DAN ŞOK İDDİA
            Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, stadyumdaki güvenlik görevlisinin ilk gol sonrasında kendisine saldırdığını iddia etti. Yandaş, "Güvenlik görevlisinin işi beni korumak, bana saldırıyor, bana hareket yapıyor" diye tepki gösterdi.



            MELER'İN TÜM KARARLARI DOĞRUYDU
            Dev derbide hakem Halil Umut Meler'in performansı alkış aldı. Trabzonspor'da 4 isme sarı kart veren Meler, Fenerbahçe'ye 4 sarı, 1 kırmızı kart çıkarttı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Meler'in vermiş olduğu kritik kararların tamamının doğru olduğunu ifade etti. Meler'i kutlayan Toroğlu, "Kartların hepsi doğruydu. Tesir altında kalmadı. Vücut dili iyiydi, sakindi, rahat maç yönetti" dedi.



                İKİ POZİSYONA İTİRAZ ÇIKTI
                İlk yarıda Trabzonsporlular, Serdar Aziz'in, Abdülkadir Ömür'e müdahalesinde penaltı bekledi. F.Bahçeliler ise ilk golün ofsayt olduğunu iddia etti.

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