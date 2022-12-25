Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe daha fazla direnemedi





EKSİK OLMAK BİZİ ÖLDÜRÜYOR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 2-0 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "11'e 11 oynanırken iyiydik. Kırmızıdan sonra her şey değişti. 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandılar. Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada Batshuayi ve Crespo'yu çıkaracaktık" dedi. Tecrübeli hoca kırmızı kart ile ilgili ise, "1 kişi eksik olmak ölümcül oluyor ve her şey bizim için daha zor oluyor" değerlendirmesini yaptı.