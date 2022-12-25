Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe daha fazla direnemedi

Fenerbahçe'nin kırmızı kart kabusu sürüyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de 3. kez 10 kişi kaldı. Bu kartların tamamı da üst üste oynanan maçlarda yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor'u 1-0 yenmişti fakat Giresun'a 2-1 kaybettikten sonra Trabzonspor'a da 2-0 mağlup oldu.
TRABZON MAÇLARI HIRÇIN GEÇİYOR
Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor ile yaptığı son 10 maçında kırmızı kartlar uçuştu. Kanarya rakibine karşı çıktığı son 10 maçta 6 kez 10 kişi kaldı ve 6 maçın hiçbirini kazanamadı.
2021'DEN BERİ KAZANAMIYOR
Kanarya 10 kişi oynadığı 6 maçta 4 yenilgi yaşarken, sahadan 2 kez beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Bordo-Mavililer'i 28 Şubat 2021'den beri mağlup edemiyor.