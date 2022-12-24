Messi'den Benzema'ya, Kante'den Firmino'ya, dünyanın en önemli yıldızlarının kontratları 2023'te sona eriyor!

Messi'den Benzema'ya, Kante'den Firmino'ya, dünyanın en önemli ayaklarının kulüpleriyle kontratları Haziran 2023'te sona erecek. Kulüpler, Ocak ayından itibaren bu futbolcularla önümüzdeki sezondan geçerli olmak itibarıyla bonservis bedeli ödemeden anlaşma sağlayabilecek. Dev listede dikkat çeken üç de Türk futbolcu bulunuyor.
Taraftarların merakla beklediği ara transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kala, kulüpleriyle sözleşme yenilemeyen yıldız futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Kuşkusuz durumu en çok merak edilen isim, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi. Tangocu yıldızın PSG ile kontratı sezon sonu bitiyor. Messi'nin Fransa'da bir yıl daha kalacağı konuşuluyor. Ancak Barcelona taraftarları da hala eski yıldızlarını bekliyor...
Inter'in 60 milyon Euro'luk değeriyle göz kamaştıran stoperi Milan Skriniar da sezon sonu boşa çıkacak. 27 yaşındaki futbolcu, listede bulunan en pahalı futbolcu konumunda. Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Karim Benzema, 14 yıllık İspanya macerasını bu yaz sonlandırabilir.