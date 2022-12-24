Messi'den Benzema'ya, Kante'den Firmino'ya, dünyanın en önemli yıldızlarının kontratları 2023'te sona eriyor!





Taraftarların merakla beklediği ara transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kala, kulüpleriyle sözleşme yenilemeyen yıldız futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Kuşkusuz durumu en çok merak edilen isim, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi. Tangocu yıldızın PSG ile kontratı sezon sonu bitiyor. Messi'nin Fransa'da bir yıl daha kalacağı konuşuluyor. Ancak Barcelona taraftarları da hala eski yıldızlarını bekliyor...