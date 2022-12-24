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    • Spor
    • 25.12.2022 01:29
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    • 25.12.2022 01:29
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    Messi'den Benzema'ya, Kante'den Firmino'ya, dünyanın en önemli yıldızlarının kontratları 2023'te sona eriyor!

    Taraftarların merakla beklediği ara transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kala, heyecan doruklara ulaştı. Messi'den Benzema'ya, Kante'den Firmino'ya, dünyanın en önemli ayaklarının kulüpleriyle kontratları Haziran 2023'te sona erecek. Listede ise 3 türk futbolcu dikkat çekiyor.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Yıldız avı başlıyor

    Messi'den Benzema'ya, Kante'den Firmino'ya, dünyanın en önemli ayaklarının kulüpleriyle kontratları Haziran 2023'te sona erecek. Kulüpler, Ocak ayından itibaren bu futbolcularla önümüzdeki sezondan geçerli olmak itibarıyla bonservis bedeli ödemeden anlaşma sağlayabilecek. Dev listede dikkat çeken üç de Türk futbolcu bulunuyor.



    Taraftarların merakla beklediği ara transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kala, kulüpleriyle sözleşme yenilemeyen yıldız futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Kuşkusuz durumu en çok merak edilen isim, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi. Tangocu yıldızın PSG ile kontratı sezon sonu bitiyor. Messi'nin Fransa'da bir yıl daha kalacağı konuşuluyor. Ancak Barcelona taraftarları da hala eski yıldızlarını bekliyor...



    Inter'in 60 milyon Euro'luk değeriyle göz kamaştıran stoperi Milan Skriniar da sezon sonu boşa çıkacak. 27 yaşındaki futbolcu, listede bulunan en pahalı futbolcu konumunda. Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Karim Benzema, 14 yıllık İspanya macerasını bu yaz sonlandırabilir.



        Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle Chelsea'de formasından kopan N'Golo Kante, gelecek yıl başka bir takımın formasını terletmeye çok yakın.



        GALATASARAYLILAR BEKLİYOR
        Manchester City'nin kaptanlığı yapan İlkay Gündoğan ile hala sözleşme yenilenmedi. 32 yaşındaki orta saha, Galatasaraylı taraftarların rüyalarını süslüyor. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren İlkay, bir gün parçalı formayı giymek istediğini dile getirmişti.



        Leicester City ile kontrat yenilemediği için kulübeye mahkum edilen Çağlar Söyüncü'nün peşinde Atlético Madrid bulunuyor. 26 yaşındaki stoper, milli takımdaki partneri Merih Demiral'ın Atalanta'da da takım arkadaşı olabilir...



            REAL'DE BİR DEVRİN SONU
            İspanyol devi Real Madrid son yıllarda hem La Liga'ya hem Şampiyonlar Ligi'ne adeta ambargo koydu. Bunun en büyük mimarlarından Luka Modric ile Toni Kroos bu sezon sonu boşa çıkacak. İki yıldız ile yollar ayrılabilir.



            Ukrayna futbolunun son dönemdeki parlayan yıldızı Viktor Tsygankov'un, Dinamo Kiev ile kontratı yazın sona erecek.



            FENERBAHÇE İLE ANILDI
            Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino geçen yaz Fenerbahçe ile anılıyordu. 31 yaşındaki oyuncu sürpriz yaparak Türkiye topraklarına uğrayabilir.



                INTER PEŞİNDE
                Fenerbahçe ile yeni kontrat imzalamayan Altay Bayındır'ın İtalyan devi Inter ile adı anılıyor. 24 yaşındaki eldiven Çizme'yi giyebilir...



                4 İSİM ASLAN İLE ANILIYOR
                Sezon sonunda boşa çıkacak Memphis Depay, Moussa Dembele, Adama Traore ve Andre Belotti daha önce Galatasaray ile anılmıştı. 4 futbolcu sezon sonu kulüp arayışına girebilir.



                BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR
                Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohammed Elneny, sezon sonu boşa çıkacak. Arsenal'in anlaşma yapmadığı 30 yaşındaki Mısırlı ön libero yeniden Siyah-Beyazlı formayı terletebilir.

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                Haberler Spor Messi'den Benzema'ya, Kante'den Firmino'ya, dünyanın en önemli yıldızlarının kontratları 2023'te sona eriyor!
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