Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.12.2022 15:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2022 15:03
    ABONE OL

    CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş maçı | İlk 11'ler belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte maçın ilk 11'leri.

    takvim.com.tr
    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı | İlk 11’ler belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. 15. hafta müsabakası Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

    GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
    Gaziantepspor: Günay, Kitsiou, Toşca, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, Gedson, Cen,k Weghorst, Nkoudou

    BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
    Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye’ye giriş yapan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi
    Haberler Spor CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş maçı | İlk 11'ler belli oldu
        SON DAKİKA