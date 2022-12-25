CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş maçı | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. 15. hafta müsabakası Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantepspor: Günay, Kitsiou, Toşca, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, Gedson, Cen,k Weghorst, Nkoudou

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.