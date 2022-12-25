Cimbom’a yeni matador! Galatasarayi Lazio'nun yıldızı Luis Alberto için çalışmalara başladı





18 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Dünya Kupası arasında Antalya'da Lazio ile hazırlık maçı oynamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gol attı. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki oyuncuya 18 milyon euro değer biçiliyor.