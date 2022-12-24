Galatasaray'a bir 'Matador' daha: Luis Alberto

Sezon başında İspanyol futbolcu Juan Mata'yı transfer eden Galatasaray bir 'Matador'a daha kancayı taktı.
GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ: LUIS ALBERTO
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, 2016'dan bu yana Lazio forması giyen Luis Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmî maça çıkarken, 4 gol, 2 asistle oynadı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle almak isteyen Cimbom'un bu hedefine karşılık Mavi-Beyazlıların oyuncusunu kiralamak istemediği ifade edildi.
1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. Uzun süredir Lazio'da üst düzey futbol oynayan Luis Alberto, futbola Sevilla altyapısında başlayan Alberto, 1 yıl da Barcelona'da La Masia'nın tozunu da yuttu. 2013-2014 sezonunda Liverpool'a 8 milyon Euro'ya giden İspanyol futbolcu Malaga ve Deportivo'da birer yıl geçirdikten sonra Lazio'ya geldi.