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    • Spor
    • 24.12.2022 13:46
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    • 24.12.2022 13:49
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    Galatasaray'a bir 'Matador' daha: Luis Alberto

    Galatasaray, Lazio'nun 30 yaşındaki orta sahası Luis Alberto'yu takibe aldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini duyururken, Lazio'nun ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı belirtildi. İşte Galatasaray'ın Luis Alberto temasının ayrıntıları...

    Muhammed Güneroğlu
    Özel haber
    takvim.com.tr
    ÖZEL HABER | Galatasaray’a bir ’Matador’ daha

    Sezon başında İspanyol futbolcu Juan Mata'yı transfer eden Galatasaray bir 'Matador'a daha kancayı taktı.

    GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ: LUIS ALBERTO
    İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, 2016'dan bu yana Lazio forması giyen Luis Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.

    30 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmî maça çıkarken, 4 gol, 2 asistle oynadı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle almak isteyen Cimbom'un bu hedefine karşılık Mavi-Beyazlıların oyuncusunu kiralamak istemediği ifade edildi.

    1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. Uzun süredir Lazio'da üst düzey futbol oynayan Luis Alberto, futbola Sevilla altyapısında başlayan Alberto, 1 yıl da Barcelona'da La Masia'nın tozunu da yuttu. 2013-2014 sezonunda Liverpool'a 8 milyon Euro'ya giden İspanyol futbolcu Malaga ve Deportivo'da birer yıl geçirdikten sonra Lazio'ya geldi.

        GALATASARAY'A GOL ATTI
        Cimbom, Dünya Kupası arasında Antalya'da yaptığı hazırlık kampında Lazio ile karşılaştı. 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gol attı. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro.

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