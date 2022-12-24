Galatasaray'a bir 'Matador' daha: Luis Alberto

1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. Uzun süredir Lazio'da üst düzey futbol oynayan Luis Alberto, futbola Sevilla altyapısında başlayan Alberto, 1 yıl da Barcelona'da La Masia'nın tozunu da yuttu. 2013-2014 sezonunda Liverpool'a 8 milyon Euro'ya giden İspanyol futbolcu Malaga ve Deportivo'da birer yıl geçirdikten sonra Lazio'ya geldi.