Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Luis Suarez’in yeni adresi belli oldu: İşte alacağı maaş!

Uruguaylı forvet oyuncusu Luiz Suarez bilindiği üzere son olarak ülkesinin takımlarından Club Nacional formasını giymişti. Golcü oyuncu kariyerine Gremio'da devam etmeye hazırlanıyor.
2 YIL DAHA FUTBOLA DEVAM
Brezilya basını, Luis Suarez'in Cruz Azul'un teklifini reddettiğini ve Gremio tarafından kendisine yapılan 2 yıllık teklifi kabul ettiğini duyurdu.
YILDA 3.6 MİLYON DOLAR
Ocak ayında 36 yaşına girecek Suarez'in 3.6 milyon dolar yıllık gelir elde edeceği ifade edildi. 38 yaşına kadar kariyerine devam edecek olan Uruguaylı, kariyerinin son yıllarında 7.2 milyon doları kazanmış olacak. Bu arada Gremio'nun bu transferi yeni yıl hediyesi olarak duyurmayı planladığı belirtildi.