Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Luis Suarez’in yeni adresi belli oldu: İşte alacağı maaş!

BAŞKAN SANCAK NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luis Suarez'i transfer edecekleri iddialarının ardından TAKVİM'e verdiği röportajda, "Suarez, Hulk gibi oyuncuları kim transfer etmek istemez ki? Şu anda bu iki oyuncu ile ilgili bir girişimimiz yok" demişti.

MESSI İLE TATİL ZAMANI

Bu arada İspanya'dan AS Gazetesi, Luis Suarez'in Leo Messi ile birlikte tatil yapacağını duyurdu. Messi ile Barcelona'dan takım arkadaşı olan Suarez, eşi Sofia Balbi ve çocuklarıyla birlikte yola çıktı. Futbolcu, Arjantin'de Messi ile birkaç günlük tatil yapacak.