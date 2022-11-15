Başkan Murat Sancak TAKVİM'e konuştu: Suarez ve Hulk hayal! Gomis iyi çocuk





SUAREZ VE HULK...

Öte yandan Sancak, Hulk ve Luis Suarez'in Adana Demirspor'a transfer olacağı yönündeki haberler için ise "Bu saydığınız isimler herkesin hayalindeki oyuncular. Ana dediğim gibi hayal. Mario Balotelli de hayaldi, gerçek oldu. Doğru. Tabi ki her futbol adamı böyle isimleri kadroda görmek ister. Ama şu anda bu iki oyuncu ile ilgili herhangi bir girişimimiz yok" açıklamasında bulundu.