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    Başkan Murat Sancak TAKVİM'e konuştu: Suarez ve Hulk hayal! Gomis iyi çocuk

    Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, transfer gündemleri ile ilgili TAKVİM’e konuştu. Sancak, “2-3 transfer yapacağız. Hulk, Suarez ve Gomis’i kim kadrosunda istemez ki?” dedi...

    Emrah Karalinç
    Başkan Murat Sancak TAKVİM’e konuştu

    Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Adana Demirspor'un 1 numaralı ismi Murat Sancak, transfer gündemi ile ilgili olarak TAKVİM'e çok özel açıklamalarda bulundu.



    "HEDEFİMİZ AVRUPA"
    Sancak, "Biz ligde elimizden geleninin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Avrupa hedefimiz var. Şu ana kadarki performansımızı sezonun geneline yaymak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



    "2-3 TRANSFER YAPACAĞIZ"
    Ocak ayındaki transfer dönemi için ise Murat Sancak, "2-3 transfer düşünüyoruz. Takıma fayda sağlayacak oyuncular almak isteriz. Ama ligin ilk yarısını daha yeni bitirdik" dedi.



        DZYUBA SÜRECİ
        Adana ekibi, Rus golcü Artem Dzyuba ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, 'Dzyuba burada çok alan bulabileceğini sanmamış, hissetmemiş' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Sancak, "Hocamız ne diyorsa doğrudur. Vincenzo Montella başka bir söze gerek bırakmamış zaten" şeklinde bir yanıt verdi.



        "GOMIS İYİ ÇOCUK"
        Galatasaray'da oynayan Bafetimbi Gomis'in transferi hakkında Sancak, "Ben Gomis'i gerçekten severim. Çok iyi bir çocuk. Fakat; Gomis ile ilgilenmiyoruz. Bunu sizin aracılığınızla söylemiş olayım" diye konuştu.



        SUAREZ VE HULK...
        Öte yandan Sancak, Hulk ve Luis Suarez'in Adana Demirspor'a transfer olacağı yönündeki haberler için ise "Bu saydığınız isimler herkesin hayalindeki oyuncular. Ana dediğim gibi hayal. Mario Balotelli de hayaldi, gerçek oldu. Doğru. Tabi ki her futbol adamı böyle isimleri kadroda görmek ister. Ama şu anda bu iki oyuncu ile ilgili herhangi bir girişimimiz yok" açıklamasında bulundu.



            MONTELLA İLE KRİTİK ZİRVE
            Teknik direktör Vincenzo Montella transfer konusunda Başkan Murat Sancak ile bir görüşme yapacak ve yol haritası çizilecek.



            "YUNUS AKGÜN'E KAPIMIZ AÇIK"
            Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Yunus inşallah Galatasaray'da başarılı olur. Bence Galatasaray taraftarları Yunus Akgün'e sabretmeli. Şu anda Galatasaray'ın oyuncusu ama ona kapımız her zaman açıktır" ifadesini kullandı.

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