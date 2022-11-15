Başkan Murat Sancak TAKVİM'e konuştu: Suarez ve Hulk hayal! Gomis iyi çocuk

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Adana Demirspor'un 1 numaralı ismi Murat Sancak, transfer gündemi ile ilgili olarak TAKVİM'e çok özel açıklamalarda bulundu.
"HEDEFİMİZ AVRUPA"
Sancak, "Biz ligde elimizden geleninin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Avrupa hedefimiz var. Şu ana kadarki performansımızı sezonun geneline yaymak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
"2-3 TRANSFER YAPACAĞIZ"
Ocak ayındaki transfer dönemi için ise Murat Sancak, "2-3 transfer düşünüyoruz. Takıma fayda sağlayacak oyuncular almak isteriz. Ama ligin ilk yarısını daha yeni bitirdik" dedi.