Sivasspor'dan deplasmanda kritik 3 puan! Kasımpaşa 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada soldan topla ceza sahası içine giren Uğur'un yerden verdiği pasta Dia Saba, rakibinden sıyrılıp kale sahası içinden kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes'i gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, pasını sol çaprazda müsait durumdaki Ben Ouannes'e aktardı. Bu futbolcu düzeltip şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1
54. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Ben Ouanes'in altıpas önüne gönderdiği topa Koita ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada yaşanan hava topu mücadelesinde boşta kalan meşin yuvarlağa altıpas önünde sert vuran Gradel fileleri havalandırdı: 1-2