Sivasspor'dan deplasmanda kritik 3 puan! Kasımpaşa 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)





29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes'i gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, pasını sol çaprazda müsait durumdaki Ben Ouannes'e aktardı. Bu futbolcu düzeltip şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1